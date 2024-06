Stand: 20.06.2024 06:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ärztekammer fordert Verkaufsverbot von Lachgas

Die Ärztekammer in Schleswig-Holstein fordert ein Verkaufsverbot für die Party-Droge Lachgas an Jugendliche. Denn eine akute Folge könne Sauerstoffmangel im Blut sein, der zu Herz-Kreislauf-Versagen und schweren Hirnschäden führen könne, warnt Kammerpräsident Henrik Herrmann. Lachgas ist als Rauschgift bei Jugendlichen beliebt - es wird inhaliert und ist frei verkäuflich. Das Thema wird heute im Landtag diskutiert. CDU und Grüne wollen, dass sich die Landesregierung beim Bund für ein sofortiges Verkaufsverbot an Minderjährige einsetzt. Darüber hinaus soll der Verkauf von Lachgas mengenmäßig reguliert werden. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 06:00 Uhr

Vor MPK: Günther sieht Handlungsbedarf beim Bund

Die Ministerpräsidenten kommen heute in Berlin zu einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen. Dabei geht es unter anderem um das weitere Vorgehen beim Thema Migration. Der schleswig-holsteinische Regierungschef Daniel Günther (CDU) sagte, er gehe mit hohen Erwartungen in die Gespräche und sieht deutlichen Handlungsbedarf: "Ich habe die Erwartungshaltung an eine Bundesregierung, dass die Zusagen, die gegeben werden, dass die Beschlüsse, die wir gefasst haben, auch von Seiten des Bundes umgesetzt werden." Auch beim Thema Elementarschadenversicherung hoffe Günther auf eine Regelung, "damit wir nicht auf immer weitere Schadensereignisse warten, sondern wirklich handlungsfähig sind", so der Minister. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 06:00 Uhr

Segler Boris Herrmann erhält Deutschen Meerespreis 2024

Profisegler Boris Herrmann hat den Deutschen Meerespreis 2024 der Prof. Dr. Werner Petersen-Stiftung für seine Verdienste als Botschafter der Meere und Vermittler von Themen der Meeresforschung erhalten. Der Hamburger nahm den Preis am Mittwoch im Rahmen einer Festveranstaltung am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel entgegen. Unter den 200 geladenen Gästen war auch der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther, der die Schirmherrschaft für den mit 20.000 Euro dotierten Deutschen Meerespeis 2024 übernommen hatte. Der CDU-Politiker würdigte den fünfmaligen Weltumsegler als engagierten Klimaschützer und Unterstützer der Wissenschaft. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 06:00 Uhr

Wetter: Sonne-Wolken-Mix, nur vereinzelt Schauer

Heute am frühen Morgen gibt es vereinzelt Nebel oder Dunst - tagsüber oft längerer Sonnenschein mit lockeren Wolkenfeldern. Am Abend wird es im Süden wolkiger, bleibt aber trocken. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad in Hörnum auf Sylt bis 22 Grad in Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg). Es weht größtenteils schwacher, vor allem an der See mäßiger Wind, meist aus westlichen, teils aus unterschiedlichen Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2024 06:00 Uhr

