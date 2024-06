Stand: 13.06.2024 15:32 Uhr Unbekannter spricht Kind in Kiel-Wellingdorf an

Im Kieler Stadtteil Wellingdorf ist am Mittwochmittag ein siebenjähriges Mädchen von einem Mann angesprochen worden. Laut Polizei soll der unbekannte Mitschnacker das Mädchen aus einem weißen Transporter heraus angesprochen und mit Süßigkeiten gelockt haben. Der Vorfall geschah in der Nähe der Kindertagesstätte zwischen Hangstraße und Elbinger Straße. Das Mädchen habe das Angebot ausgeschlagen und sei geflüchtet. Der Mann fuhr daraufhin in seinem Wagen davon. Die Polizei sucht mögliche Augenzeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise. Eltern sollten ihre Kinder zu dem Thema sensibilisieren.

