Stand: 20.06.2024 11:57 Uhr Landtag: Abgeordnete wollen bessere Zusammenarbeit bei Krankenhausplanung

Im Landtag haben sich Abgeordnete aller Fraktionen am Donnerstag für eine engere Abstimmung bei der Krankenhausplanung mit Hamburg ausgesprochen. Vor dem Hintergrund der knapper werdenden finanziellen und personellen Ressourcen gelte es, Doppelstrukturen zu vermeiden. Bereits jetzt würden viele Patienten aus Schleswig-Holstein die medizinische Versorgung in Hamburg in Anspruch nehmen und umgekehrt, hieß es. Wie die Zusammenarbeit weiter verbessert werden kann, soll nun im Sozialausschuss des Parlaments weiter beraten werden.

Außerdem ging es im Landtag um eine gemeinsame Finanzierung der Investitionskosten. Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) lehnte einen Vorstoß Hamburgs für eine gemeinsame Finanzierung der Krankenhauskosten ab. Dies liege auch an unterschiedlichen Finanzierungssystemen, machte von der Decken deutlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2024 | 12:00 Uhr