Europawahl: CDU holt in SH die meisten Stimmen

In Schleswig-Holstein hat die CDU bei der Europawahl die meisten Stimmen bekommen. Gut 30 Prozent der Wähler haben laut vorläufigem Endergebnis bei den Christdemokraten ihr Kreuz gemacht. Dahinter landet die SPD mit knapp 17 Prozent, gefolgt von den Grünen mit gut 15 Prozent, dann kommt die AfD mit rund 12 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 06:00 Uhr

Europawahl: Bundesweit AfD zweitstärkste Kraft

Nicht nur in Schleswig-Holstein, auch bundesweit hat die CDU bzw. die Union die Europawahl gewonnen - mit 30 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurde laut Wahlleitung die AfD mit fast 16 Prozent. Die SPD hat ihr schlechtestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl eingefahren. Die Sozialdemokraten kamen auf nicht mal 14 Prozent. Die Grünen stürzten stark ab, auf knapp 12 Prozent. Die FDP erreicht einen Wert etwas über 5 Prozent. Das neu gegründete linke Bündnis Sahra Wagenknecht kam aus dem Stand auf mehr als 6 Prozent. | NDR Schleswig-Holstei10.06.2024 06:00 Uhr

Reaktionen aus SH auf Europawahl: Günther freut sich, Midyatli enttäuscht

Der schleswig-holsteinische CDU-Ministerpräsident Daniel Günther freut sich über das Ergebnis der Union. Das starke Ergebnis der AfD bezeichnet Günther als besorgniserregend. Die AfD selbst sei zufrieden, so der Landesvorsitzende Kurt Kleinschmidt. Seine Partei habe trotz Medienschelte vernünftig und sehr gut abgeschnitten - zu gut, findet SPD-Landtagsfraktionschefin Serpil Midyatli. Gleichzeitig zeigt sie sich enttäuscht über das Ergebnis ihrer eigenen Partei. Die Landesvorsitzende der Grünen, Anke Erdmann, ist vom Abschneiden ihrer Partei nicht begeistert, aber auch nicht überrascht. Die vergangene Europa-Wahl vor fünf Jahren sei vom Thema Klima bestimmt gewesen - das habe sich geändert. Wolfgang Kubicki von der FDP bezeichnet das Wahlergebnis als Alarmzeichen für die Ampel-Regierung. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 06:00 Uhr

Europawahl: Vergleichsweise hohe Wahlbeteiligung in SH

Die Wahlbeteiligung war in Schleswig-Holstein mit 64,4 Prozent vergleichsweise hoch. 2019 waren es 59,7 Prozent. Die damalige Wahlbeteiligung lag also mehr als vier Prozent unter dem aktuellen Wert, 2014 lag sie sogar etwa 21 Prozent unter dem aktuellen Wert. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bezeichnete die hohe Wahlbeteiligung als "erfreulich. Offenkundig haben die Menschen in Schleswig-Holstein - aber auch in Deutschland - erkannt, dass die Europawahl eine extrem hohe Bedeutung hat." | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 07:00 Uhr

Wedel: Bürgermeister Kaser ist abgewählt

Der Bürgermeister von Wedel (Kreis Pinneberg), Gernot Kaser (parteilos), ist abgewählt worden. Am Sonntag sprachen sich 10.758 Wählerinnen und Wähler für die Abwahl aus. 4.172 stimmten dagegen. Kaser war zuvor in einem Eilverfahren zur Verschiebung seiner möglichen Abwahl vor dem Verwaltungsgericht Schleswig gescheitert. Einen offensichtlichen Rechtsbruch der Stadt Wedel konnten die Richter nicht erkennen. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 06:00 Uhr

Neuer Bürgermeister in Büsum - Stichwahl in SPO

Einige Gemeinden in Schleswig-Holstein bekommen neue Bürgermeister. In Büsum (Kreis Dithmarschen) hat der Landesvorsitzende der FDP, Oliver Kumbartzky, die Wahl gewonnen. In St.Peter Ording (Kreis Nordfriesland) konnte sich keiner der Bewerber durchsetzen, deshalb gibt es eine Stichwahl. In Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird Nora von Massow (parteilos) neue Verwaltungschefin. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 06:00 Uhr

Bürgermeister in Barsbüttel, Lütjenburg und Neustadt bestätigt

In Barsbüttel (Kreis Stormarn) bleibt der Bürgermeister Thomas Schreitmüller (parteilos) im Amt. Ebenfalls keinen Wechsel gibt es in Lütjenburg (Kreis Plön) - dort bleibt es bei Dirk Sohn (CDU). In Neustadt (Kreis Ostholstein) führt Mirko Spieckermann (parteilos) weiterhin die Amtsgeschäfte. In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) wurde Martin Schmedtje (parteilos) wiedergewählt. In Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) bleibt Martin Ellermann (parteilos) Bürgermeister. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 06:00 Uhr

A7: Verkehr läuft am Morgen wieder

Nach der Vollsperrung der A7 in Hamburg am Wochenende läuft der Verkehr wieder. Seit heute Morgen können auch wieder Autos durch den Elbtunnel fahren, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle. Der Grund für die Sperrung zwischen Stellingen und Heimfeld bzw. zwischen Heimfeld und Volkspark waren Bauarbeiten. Es wurde ein Brücke abgerissen. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 07:00 Uhr

Wetter: Erst Sonne, später auch Regen

Heute ist es wechselnd bis stark bewölkt in Schleswig-Holstein. Zunächst bleibt es in vielen Regionen noch sonnig, doch im Laufe des Tages ziehen dichte Wolken auf und es regnet am späten Nachmittag oder Abend. Die Höchstwerte erreichten 15 Grad in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) bis 17 Grad in Dahme (Kreis Ostholstein). | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2024 07:00 Uhr

