"Tag des offenen Hofes" - Landwirte laden auf Bauernhöfe ein

Heute lädt der Landesbauernverband in Schleswig-Holstein zum "Tag des offenen Hofes" ein. Im ganzen Land stehen die Türen von etwa 20 Bauernhöfen offen. Die Landwirtinnen und Landwirte möchten ins Gespräch kommen, sich transparent zeigen, um Vertrauen zu schaffen, so der Verband. Zum Programm gehören unter anderem Hoffeste, Stallführungen und Probierstände - alles unter dem Motto "Über Bord mit den Vorurteilen! Wir zeigen Landwirtschaft, wie sie wirklich ist." Der Verband hofft auf möglichst viele Gäste auf den Höfen. Der NDR ist Medienpartner der Veranstaltung. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2024 11:00 Uhr

Schwerer Unfall in Großhansdorf am Samstagabend

In Großhansdorf im Kreis Stormarn ist es auf der Sieker Landstraße am Samstagabend zu einem Unfall mit einem Kleinbus und einem Pkw gekommen. Die Fahrzeuge waren laut Feuerwehr frontal zusammengestoßen. Vier Personen wurden dabei verletzt, darunter zwei Kinder. Alle Beteiligten wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Über die Unfallursache ist nach Angaben der Polizei noch nichts bekannt. Die Unfallstelle auf Höhe der Aral-Tankstelle war für etwa zwei Stunden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2024 09:00 Uhr

Europawahl: EU-Bürger wählen neues Europaparlament

Heute wird in vielen Ländern der Europäischen Union, auch in Deutschland, über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments entschieden. In Schleswig-Holstein sind etwa 2,3 Millionen Menschen dazu aufgerufen ihre Stimme abzugeben, darunter auch erstmals Jugendliche ab 16 Jahren. Insgesamt stehen 34 Parteien oder sonstige politische Vereinigungen zur Wahl. 62 Bewerberinnen und Bewerber aus Schleswig-Holstein möchten ins Europaparlament einziehen. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale im Land geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2024 08:00 Uhr

Acht Bürgermeisterwahlen und eine Abwahl in SH

Neben der Europawahl wird heute in acht Kommunen in Schleswig-Holstein ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. In Wedel (Kreis Pinneberg) soll außerdem der amtierende Bürgermeister Gernot Kaser (parteilos) abgewählt werden. Der Stadtrat hatte Ende März fast einstimmig ein Abwahlverfahren gegen ihn eingeleitet. Sie werfen dem 62-Jährigen unter anderem schlechte Kommunikation und keine vertrauensvolle Zusammenarbeit vor. Auch mehrere Verwaltungsmitarbeitende sind laut einer Umfrage des Personalrates sehr unzufrieden mit ihm. Abgewählt wäre Kaser dann, wenn mindestens 20 Prozent der stimmberechtigten Wedeler für die Abwahl sind. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2024 08:00 Uhr

Handball Final Four in Köln: Deutsch-deutsches Spiel um Platz 3

Der THW Kiel hat am Samstagabend in Köln den Einzug ins Endspiel des Final Four um die Champions League verpasst. Der deutsche Handball-Rekordmeister verlor das Spiel gegen den FC Barcelona mit 18:30 (9:15). Die Wurfeffizienz der "Zebras" lag bei lediglich 38 Prozent, während Barcelona 68 Prozent seiner Abschlüsse erfolgreich verwandelte. Heute stehen die Kieler um 15 Uhr im Spiel um Platz drei gegen den SC Magdeburg auf dem Parkett. Sie hatten ihr Spiel mit 26:28 (11:11) knapp gegen Aalborg HB verloren. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2024 08:00 Uhr

Wetter: Meist stark bewölkt, nur vereinzelt Sonnenschein möglich

Heute Nachmittag bleibt es neben gelegentlichem Sonnenschein meist stark bewölkt. Von Westen her ziehen Schauer auf, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad in Heide (Kreis Dithmarschen) bis 17 Grad in Müssen (Kreis Herzogtum Lauenburg). Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwesten und Westen, teils mit starken Böen. Auf den Inseln sind Sturmböen möglich, die am Abend nachlassen. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2024 08:00 Uhr

