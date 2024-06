Landwirte in SH laden ein: Das bietet der "Tag des offenen Hofes" Stand: 08.06.2024 10:00 Uhr Ziel des Aktionstages ist laut Landesbauernverband, mit den Verbrauchern ins Gespräch zu kommen, Transparenz zu zeigen und Vertrauen zu schaffen. Der NDR ist Medienpartner der Veranstaltung.

von Julian Marxen

Hoffeste, Stallführungen, Probierstände: Landwirtinnen und Landwirte in Schleswig-Holstein laden Interessierte am Sonntag dazu ein, auf ihren Hof zu kommen. Dabei wollen sie sich nach Angaben des Bauernverbands auch den Fragen der Besucherinnen und Besucher stellen. Wie funktioniert Landwirtschaft? Wie viel Dünger kommt auf die Felder? Warum wird gespritzt und wie viel Platz haben die Schweine im Stall? Dazu wollen die Landwirtinnen und Landwirte ins Gespräch kommen.

Das Motto: "Über Bord mit den Vorurteilen! Wir zeigen Landwirtschaft, wie sie wirklich ist." Der Präsident des Landesbauernverbands Klaus-Peter Lucht hofft, dass möglichst viele Menschen die Höfe besuchen. Nach seinen Worten soll der Aktionstag zeigen, "dass Landwirte nicht nur protestieren können, sondern den Dialog mit den Bürgern suchen, um ihre Arbeit darzustellen."

Kostenfreier Blick hinter die Kulissen

In ganz Schleswig-Holstein öffnen am Sonntag rund 20 Betriebe ihre Tore, etwa in Garding (Kreis Nordfriesland), Helse (Kreis Dithmarschen), Quarnbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Preetz (Kreis Plön), Malkwitz (Kreis Ostholstein), Hemdingen (Kreis Pinneberg) und Barsbüttel (Kreis Stormarn). Interessierte können vorbeikommen und hinter die Kulissen schauen. Der Eintritt ist frei. Die Landwirtinnen und Landwirte führen dabei nicht nur ihre Maschinen vor, sondern bieten oft auch selbst erzeugte Produkte an. So können Besucherinnen und Besucher unter anderem Erdbeeren, Spargel, Käse, Grillwurst oder frisches Bauernhof-Eis probieren und kaufen.

Über Ziegenhaltung, Spargelernte und Küsten-Weinbau

In Buchholz am Ratzeburger See (Kreis Herzogtum Lauenburg) zum Beispiel führt der Bauer über sein Spargelfeld. Hier wird nach Angaben des Landwirts nicht nur Anbau und Ernte erklärt - wer mag, darf sich dort auch im Spargelstechen ausprobieren. Auf einem Hof in Schobüll bei Husum (Kreis Nordfriesland) soll es um eine spezielle Schafzucht gehen und darum, wie Bio-Weinbau an der Westküste funktioniert. Stallführungen und eine Maschinenausstellung gibt es auf einem Hof mit Geflügel- und Ziegenhaltung in Stuvenborn (Kreis Segeberg).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.06.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft