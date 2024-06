Stand: 03.06.2024 08:08 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nach Messerattacke in Geesthacht: Wieder Unterricht an der Schule

Vier Tage nach der Messerattacke an einer Schule in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) beginnt heute wieder der Unterricht. Die Schule stellt für zwei Wochen einen Sicherheitsdienst zur Verfügung. Außerdem sind Seelsorger für Gespräche ansprechbar. Von der Polizei seien keine weiteren Maßnahmen geplant, heißt es auf Nachfrage. Am Donnerstagmittag hatte ein 13 Jahre alter Schüler einem Zwölfjährigen an einer Bushaltestelle im Streit mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der Junge kam schwer verletzt ins Krankenhaus, ist aber laut Polizei nicht in Lebensgefahr. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:00 Uhr

Prozessbeginn: Mann soll in Uetersen Zehnjährige missbraucht haben

Vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) muss sich von heute an ein 56 Jahre alter Mann aus Hamburg verantworten. Ihm wird mehrfacher schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen. In Uetersen (Kreis Pinneberg) soll er laut Anklage in den Jahren 2017 und 2018 mehrfach sexuelle Handlungen an der Tochter seiner Lebensgefährtin vorgenommen haben. Das Mädchen sei damals zehn Jahre alt gewesen, teilte die Polizei mit. In dem Fall sind zunächst fünf Verhandlungstage angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:00 Uhr

Manöver "Tiger Meet" startet in Jagel

In Jagel im Kreis Schleswig-Flensburg beginnt heute ein großes internationales Luftwaffen-Manöver. Mehr als 1.100 Soldatinnen und Soldaten aus elf Nato-Staaten sowie aus Österreich und der Schweiz nehmen an dem Manöver "Tiger Meet" teil. 60 Kampfjets und Hubschrauber werden zusätzlich im Luftwaffenstützpunkt stationiert. Menschen in der Region Schleswig müssen sich deshalb bis zum 14. Juni auf mehr Fluglärm einstellen. Das Geschwader in Jagel feiert im Rahmen des Manövers auch sein 30-jähriges Bestehen. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 06:00 Uhr

Missbrauch: Nordkirche lädt zu Betroffenenforum ein

Im Januar hat eine neue Missbrauchsstudie die evangelische Kirche erschüttert. Allein in der Nordkirche gab es demnach in den Jahren 1946 bis 2020 mehr als 120 Betroffene von Missbrauch und sexueller Gewalt. Heute laden die Nordkirche und ihre Diakonischen Landesverbände zum ersten Mal zu einem sogenannten Betroffenenforum ein. Es soll diesen Menschen die Möglichkeit geben, sich untereinander zu vernetzen, zu informieren und sich an der Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in der Kirche zu beteiligen, sagte ein Sprecher der Nordkirche. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 06:00 Uhr

Demonstration gegen Rechtsextremismus auf Sylt

In Westerland auf Sylt haben gestern Nachmittag vor dem Rathaus Hunderte Menschen gegen Rechtsextremismus demonstriert. Mit Schildern wie "Nie wieder ist jetzt" oder "Peace" wollten sie ihren Widerstand ausdrücken. Der Bürgervorsteher der Gemeinde Sylt betonte, dass Sylt eine weltoffene Insel sei und es keinen Platz für Rassismus gebe. Auslöser für die Demonstration waren die ausländerfeindlichen Vorfälle am Pfingstwochenende. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 06:00 Uhr

MP Günther besucht FSG-Nobiskrug in Rendsburg

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) macht sich heute ein Bild von der Lage bei der FSG-Nobiskrug Werft in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Seit Monaten verspricht Investor Lars Windhorst den Werften von FSG-Nobiskrug in Flensburg und Rendsburg viele Aufträge. Ebenso lange läuft an beiden Standorten jedoch so gut wie gar nichts mehr. Unter anderem kam es zu unpünktlichen Lohnzahlungen. Der Landesregierung hatte Windhorst zugesagt, sich um die Probleme zu kümmern. Zusammen mit dem Maritimen Koordinator der Landesregierung, Andreas Burmester, will Günther heute an einer Betriebsversammlung der Werft teilnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 08:30 Uhr

Handball: Flensburg siegt, Kiel spielt unentschieden

Die SG Flensburg-Handewitt hat am letzten Handball Bundesliga-Spieltag mit 40:30 beim Bergischen HC gewonnen. Nach einem schwachen Auftakt drehte die Mannschaft von SG-Trainer Nicolej Krickau noch vor der Pause die Partie und besiegelte das sportliche Schicksal des BHC. Der THW Kiel erkämpfte sich ein Remis und spielte 23:23 bei der MT Melsungen. Nikola Bilyk brachte den THW zwei Minuten vor dem Ende der Partie 23:22 in Führung, doch die Nordhessen schafften den Ausgleich. Die Kieler beenden die Saison als Vierter, die Flensburger stehen auf Platz 3. | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wolken, Regen und nur wenig Sonne

Heute gibt es viele Wolken. Im Tagesverlauf kommt von der Nordsee und der dänischen Grenze her auch etwas Regen - meist bleibt es aber trocken. Im Südosten des Landes zeigt sich ab und zu die Sonne. Die Höchstwerte erreichen 17 Grad in Niebüll (Kreis Nordfriesland) und 20 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 03.06.2024 06:00 Uhr

