Stand: 24.04.2024 07:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Pfleger ausgefallen: Rettungsdienst muss Pflegeheim in Bark beaufsichtigen

In einem Pflegeheim in Bark im Kreis Segeberg ist der Rettungsdienst Mittwochnacht um zwei Uhr zu einem größeren Einsatz angerückt. Der offenbar einzige Pflegekraft des Heims in der Nachtschicht musste wegen eines Notfalls in eine Klinik gebracht werden. Weil es keinen Ersatz gab, mussten die etwa 40 bis 50 Bewohnerinnen und Bewohner deshalb über Nacht vom Rettungsdienst und vom Deutschen Roten Kreuz betreut werden, sagte Christian Mandel, Sprecher der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 07:00 Uhr

Maßnahmen gegen Lehrermangel in SH vorgestellt - Opposition skeptisch

Das Bildungsministerium von Schleswig-Holstein weitere Maßnahmen gegen den Lehrermangel vorgestellt. Man setze in dem Handlungsplan auf die "Steigerung der Attraktivität des Lehramtsstudiums, der Verminderung von Fehlern bei der Studienwahl und der Verbesserung des Studienerfolgs", sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Die Opposition im Landtag sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind sich einig, dass das nicht ausreiche. Die Co-Vorsitzender der GEW, Kerstin Quellmann, sieht vor allem zwei Defizite: Quer- und Seiteneinstiege würden zu wenig gefördert und es brauche mehr duale Studiengänge. Sie lobt im Paket jedoch den geplanten Studienpfad für Grundschulmathematik. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 06:00 Uhr

Weiterhin hohe Immobilienpreise in Schleswig-Holstein

Die Kaufpreise für Wohnungen und Häuser in Schleswig-Holstein sind weiterhin hoch. Das gilt laut Immobilienverband Nord (IVN) vor allem für beliebtere Regionen, wie zum Beispiel solche in Küstennähe. Ein Grund sei dort das geringere Angebot. Laut Sparkassen-Finanzgruppe ist die Zahl der Immobiliendarlehen im vergangenen Jahr im Vorjahresvergleich um mehr als 40 Prozent zurückgegangen. Nach Einschätzung des IVN werde landesweit zu wenig neuer Wohnraum gebaut, unter anderem wegen der hohen Baukosten. Experten gehen inzwischen von mehr als 4.000 Euro pro Quadratmeter für einen Neubau aus. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 06:00 Uhr

Feuer in Lagerhalle in Niebüll

In Niebüll im Kreis Nordfriesland hat am Dienstagabend im Ostring die Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens gebrannt. Nach Angaben der Leitstelle war die freiwillige Feuerwehr fast fünf Stunden mit mehr als 60 Einsatzkräften im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 06:00 Uhr

Wewelsfleth: Strombetreiber will Trasse unter Elbe bauen

Bei Wewelsfleth im Kreis Steinburg will das Unternehmen Amprion eine Hochleistungsstromtrasse unter der Elbe in einem Tunnel bauen, die Strom ins Ruhrgebiet bringen soll. Darüber wurden die Anwohnerinnen und Anwohner am Dienstagabend im Nachbardorf Brokdorf informiert. Mit der Baugenehmigung werde demnach in zwei Jahren gerechnet. Bei Wewelsfleth baut außerdem der Stromnezbetreiber Tennet eine Stromverbindung unter der Elbe. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 05:30 Uhr

European League: Flensburgs Handballer gewinnen gegen Sävehof

Im Viertelfinal-Hinspiel der European League haben die Handballer der SG Flensburg-Handewitt mit 41:30 (22:14) bei IK Sävehof gewonnen und sich den Einzug in das Final Four gesichert. Kommenden Dienstag steht das Rückspiel gegen die Schweden in der eigenen Halle an. Das Final Four findet Ende Mai in Hamburg statt. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 06:00 Uhr

Wetter: Meist bewölkt, vereinzelt Schauer und Gewitter möglich

Heute ist es im Land größtenteils bewölkt. Zeitweise gibt es Regen, vereinzelt mit Graupel oder Schnee vermischt. Örtlich kann es auch gewittern. Zwischendurch kann es auch trockene Abschnitte mit etwas Sonne geben. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Burg auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) bis 10 Grad auf Nordstrand (Kreis Nordfriesland). Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus südlichen, später aus östlichen Richtungen. In Schauer- und Gewitternähe kann es Windböen geben. | NDR Schleswig-Holstein 24.04.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.04.2024 | 07:00 Uhr