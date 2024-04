Stand: 15.04.2024 08:22 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Kommunaler Ordnungsdienst in Heide startet

Heute nimmt der neue Kommunale Ordnungsdienst in Heide (Kreis Dithmarschen) seine Arbeit auf. Sie sollen in der Innenstadt Streife laufen und bei Ordnungswidrigkeiten aktiv werden. Bei Straftaten müssen die Mitarbeitenden die Polizei rufen. Laut Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) will die Stadt damit ein Zeichen setzen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger verbessern. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 08:00 Uhr

Neumünster: Angriff auf Parteibüro der Grünen

In der Nacht von Freitag auf Sonnabend hat es nach Polizeiangaben einen Angriff auf das Parteibüro der Grünen in Neumünster gegeben. Wie die Polizei berichtet, zerstörten Unbekannte mit Steinen die Fensterscheiben. Nun ermittelt der Staatsschutz - was laut Polizei-Leitstelle üblich ist, wenn es um politische Einrichtungen geht. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 07:00 Uhr

DHB-Pokal: SG Flensburg-Handewitt gewinnt "kleines Finale"

Nachdem sie am Sonnabend den Einzug ins Finale um den DHB-Pokal verpasst hat, spielte die SG Flensburg-Handewitt am Sonntag gegen die Füchse Berlin um den dritten Platz. Diesen konnten sich die Flensburger mit einem Endstand von 31:28 auch sichern. Zwischenzeitlich hatte die SG bereits mit fünf Toren zurückgelegen. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 06:00 Uhr

Kiel: Bauarbeiten an B76 werden ausgeweitet

An der B76 in Kiel haben heute die Bauarbeiten an der Brücke des sogenannten Überfliegers. Im Verlauf der Lübecker Chaussee stadtauswärts ist die Bundesstraße in Richtung Plön nicht zu erreichen, weil die Abbiegespur gesperrt werden muss. Autofahrer können dort nur noch geradeaus in Richtung B404 fahren. Außerdem werden für die Arbeiten an der Rampe vom Ostring zur B76 in Richtung Plön und Segeberger Landstraße zwei Fahrbahnstreifen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 06:00 Uhr

Blitzermarathon in Schleswig-Holstein startet

Von heute an werden bis Sonntag mehr Radarfallen als sonst an den Straßen im Land stehen. Die Polizei beteiligt sich damit an einer internationalen Aktionswoche für mehr Verkehrssicherheit. Besonders intensiv wollen die Beamten nach eigenen Angaben an Unfallschwerpunkten und vor Kindergärten, Krankenhäusern und Pflegeheimen kontrollieren. Laut Polizei zählt überhöhte Geschwindigkeit zu den Hauptursachen für Unfälle. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wechselnd bewölkt - später gewittriger Regen möglich

Der Tag beginnt bewölkt mit etwas Sonne. Ab Mittag sind kompaktere Wolken möglich. Im späteren Tagesverlauf ist schauerartiger, teils gewittriger Regen möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 10 Grad in Westerland (Sylt) und 13 Grad in Ratzeburg (Kreis Herzogtum-Lauenburg). Stellenweise muss mit stürmischen Böen gerechnet werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.04.2024 06:00 Uhr

