Reinbek: Demo gegen AfD-Veranstaltung

In Reinbek (Kreis Stormarn) geht der Protest gegen die AfD weiter. Für Freitagabend haben die "Omas gegen Rechts" nach eigenen Angaben zu einer Mahnwache für Vielfalt und Menschenwürde vor dem Schloss aufgerufen. Dort soll eine Veranstaltung der AfD, ein Vortrag der Bundestagsabgeordneten Gerrit Huy, stattfinden. Die Stadt wollte das eigentlich verhindern, scheiterte aber vor Gericht. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 06:30 Uhr

Polizei fordert mehr Personal für Waffenbehörden

Viele Waffenbehörden bei uns im Land sind überlastet. Das hat eine Abfrage von NDR Schleswig-Holstein bei den Kreisen ergeben. Die Waffenbehörden sollen die mehr als 30.000 privaten Waffenbesitzer regelmäßig kontrollieren, ob die ihre Waffen und die Munition sicher aufbewahren. Wie streng und wie viel die Waffenbehörden kontrollieren, schwankt stark von Kreis zu Kreis. Grund dafür ist unter anderem Personalmangel. Außerdem kündigen einige Behörden, wie zum Beispiel Stormarn, Dithmarschen oder Pinneberg, ihre Kontrollen an. Die Gewerkschaft der Polizei fordert deshalb mehr Personal in den Behörden und mehr unangekündigte Kontrollen. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 06:00 Uhr

Rassistischer Angriff in Schwarzenbek

In Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg haben zwei Unbekannte eine Mutter und ihre beiden Kinder angegriffen. Am Mittwochnachmittag war die Mutter mit ihrem dreijährigen Sohn und ihrem sieben Wochen alten Baby unterwegs, als sie plötzlich von zwei Männern offenbar rassistisch beschimpft wurde. Nach Angaben der Polizei trat einer der Männer dabei auch gegen den Kinderwagen. Zeugen beobachteten das und kamen der jungen Familie zur Hilfe. So konnte die Frau gemeinsam mit ihren Kindern vor den Angreifern flüchten. Alle drei blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung und geht nach eigenen Angaben von einem fremdenfeindlichen Motiv aus. Die Täter sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt und kräftig gebaut sein. Einer trug eine Jacke mit Aufnähern und ein Basecap. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 06:00 Uhr

19 Prozent Mehrwertsteuer: Gastronomie zieht durchwachsene Bilanz

Seit gut drei Monaten gilt in der Gastronomie wieder der alte Mehrwersteuersatz von 19 Prozent. Der Branchenverband DeHoGa in Schleswig-Holstein zieht eine durchwachsene Bilanz. Bereits im vergangenen Jahr waren die Betriebskosten für die Gastronomen nach Angaben von DeHoGa-Geschäftsführer Stefan Scholtis um 35 Prozent gestiegen sind. Dazu kommt der weiter anhaltende Personalmangel. Das alles sorgt für höhere Preise. Konkrete Zahlen, wie viele Gäste in Folge der erhöhten Preise wegbleiben, gibt es laut Scholtis noch nicht. Ausnahmen gibt es seiner Meinung nach nur in der gehobenen Gastronomie, wo die Kunden bereit sind, höhere Preise zu zahlen. Betriebe, die sich an Familien richten, werden es laut Scholtis in der beginnenden Urlaubssaison deutlich schwerer haben. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 06:00 Uhr

Wetter: Überwiegend stark bewölkt

Am Freitagvormittag und -nachmittag ist es in Schleswig-Holstein überwiegend stark bewölkt. Örtlich kommt etwas Regen dazu. Zum Abend hört der Regen auf und vor allem an der Elbe sind Auflockerungen möglich. Die Höchstwerte liegen bei 12 Grad auf Helgoland, 14 Grad an der Nordseeküste und 19 Grad in Hamburg. In der Nacht zum Sonnabend ist es dann wieder wolkig oder auch stark bewölkt. Im Norden kommt zeitweise etwas Regen dazu. Im Süden gibt es zeitweise Auflockerungen und bleibt überwiegend niederschlagsfrei. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 06:00 Uhr

