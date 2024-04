Stand: 08.04.2024 06:38 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erneut Gespräche zwischen ver.di und Omnibusverband Nord

Die Gewerkschaft ver.di und der Omnibusverband Nord setzen heute ihre Gespräche im Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes in Schleswig-Holstein fort. Bisher konnten sie sich nicht auf einen neuen Manteltarifvertrag einigen. Es ist die mittlerweile fünfte Verhandlungsrunde. Möglicherweise drohen auch weitere Warnstreiks. Die Gewerkschaft fordert für die etwa 2.000 Beschäftigten der privaten Busunternehmen unter anderem eine 35-Stunden-Woche. Außerdem soll die maximale Länge der täglichen Schichten auf zehn Stunden begrenzt werden. Diese Forderungen hat der Omnibusverband Nord bisher abgelehnt. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 06:00 Uhr

B202 bei Tating bis Juni voll gesperrt

Die B202 bei Tating im Kreis Nordfriesland ist von heute an voll gesperrt - und das bis zum Juni. Die Strecke wird insbesondere von vielen Urlaubern genutzt, um nach St. Peter-Ording zu kommen. Der Breitband-Zweckverband Nordfriesland arbeitet dort am Glasfasernetz, teilte das Amt Eiderstedt mit. Außerdem werden die Regenentwässerung und die Gehwege saniert. Eine Umleitung in Tating ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 06:00 Uhr

Wieder freie Fahrt auf der A7 bei Hamburg

Die Vollsperrung auf der Autobahn 7 ist laut Autobahn GmbH am frühen Morgen wie geplant aufgehoben worden. Die Straße war wegen Bauarbeiten seit Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Bahrenfeld nicht befahrbar. Am Sonnabend kam auch noch eine Vollsperrung im Bereich des Hamburger Elbtunnels hinzu. In den nächsten Monaten sind laut Autobahn GmbH weitere Sperrungen nötig, da noch neue Verkehrszeichenbrücken montiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 06:00 Uhr

Brokstedt-Prozess: Zwei Ärzte sagen vor Gericht aus

Der Mordprozess um den tödlichen Angriff im Regionalzug in Brokstedt (Kreis Steinburg) wird heute Vormittag fortgesetzt. Laut Gericht werden zwei Ärzte aus dem Hamburger Gefängnis Billwerder befragt. Dort hatte der Angeklagte bis wenige Tage vor der Tat in Untersuchungshaft gesessen. Ibrahim A. steht vor Gericht, weil er im Januar 2023 im Regionalzug von Kiel nach Hamburg ein Messer gezogen und auf Fahrgäste eingestochen hat. Der Angeklagte streitet die Taten nicht ab. Zwei junge Menschen starben, vier Fahrgäste wurden schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft hält den Palästinenser für voll schuldfähig. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 06:00 Uhr

Haus & Grund: Städte müssen in öffentlichen Raum investieren

Haus & Grund in Schleswig-Holstein sieht die Städte in der Pflicht, sich für weniger Leerstand und eine bessere Aufenthaltsqualität einzusetzen. "Die Städte haben den öffentlichen Raum über Jahrzehnte sträflich vernachlässigt", sagte der Verbandsvorsitzende Alexander Blažek. Vor allem Kiel bekam Kritik ab: In der Kieler Fußgängerzone Holstenstraße sei jahrzehntelang nichts passiert. Aus Blažeks Sicht fehlt Kiel eine langfristige städtebauliche Idee und vor allem die Öffnung der Innenstadt zum Wasser. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2024 17:00 Uhr

DGzRS tauft weiteres Rettungsboot auf Fehmarn

Auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) ist am Sonntag ein neues Seenotrettungsboot getauft worden. Die "Helene" wird für die dortige Station der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) im Einsatz sein. Am Sonnabend war das Seenotrettungsboot "Jürgen Horst" in Laboe (Kreis Plön) getauft worden. Es wird an der Station Kiel-Schilksee eingesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

Wetter: Wolken, Sonne und auch Regen möglich

Der Regen zieht am Morgen ab und die Wolkendecke lockert auf. Hin und wieder scheint die Sonne. Nach Norden hin sind längere heitere Phasen möglich. Abends kann es vor allem in der Mitte und im Süden Schleswig-Holsteins wieder regnen. Die Temperaturen erreichen 14 Grad in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und 19 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2024 | 06:00 Uhr