Lübeck: Radfahrer fährt im Rausch gegen Streifenwagen Stand: 08.04.2024 17:35 Uhr Erst überfuhr ein 35-Jähriger unter Betäubungsmitteleinfluss eine rote Ampel. Dann stößt er bei einer Polizeikontrolle gegen den Streifenwagen. Am Ende wird klar: Gegen ihn liegt ein offener Haftbefehl vor.

Am Sonnabend fiel der Polizei in Lübeck ein Radfahrer auf, der an einer Kreuzung eine rote Ampel missachtet hatte und dadurch fast mit einem Auto zusammenstieß. Die Beamten folgten ihm, um ihn zu kontrollieren - so beschreibt es die Polizeipressestelle in ihrem Bericht. Dabei kam der Radfahrer demnach vom Radweg ab und fuhr dem Streifenwagen in die Seite. Er stand nach Angaben der Polizei unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Auch konnte er den Beamten die Herkunft seines Fahrrades und seines Smartphones nicht schlüssig erklären.

Weil gegen den 35-Jährigen ein offener Haftbefehl vorlag, kam er anschließend in die Justizvollzugsanstalt, um seine Haftstrafe zu verbüßen. Gegen ihn wird jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

