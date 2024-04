Stand: 06.04.2024 11:49 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Frontalzusammenstoß bei Gudow: Zwei Verletzte

Auf einer Landstraße bei Gudow (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind heute Vormittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Auto in einer Kurve zu weit auf den Straßenrand und kam dann ins Schleudern. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Unfallverursacher wurde laut Polizei schwer verletzt, es besteht möglicherweise Lebensgefahr. Die Fahrerin des anderen Autos wurde leicht verletzt. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2024 13:00 Uhr

Störaktion bei Veranstaltung von Strack-Zimmermann

Eine Veranstaltung der FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann in der Universität Kiel ist am Freitagnachmittag gestört worden. Knapp 15 Menschen protestierten laut Polizei gegen die FDP-Politikerin. Als die Polizei die Störer dazu aufforderte, den Raum freiwillig zu verlassen, kamen sie dem nach. Strack-Zimmermann und Bildungsministerin Prien kritisierten auf X, dass die Störer nicht diskutieren wollten und nur gebrüllt und geschrien hätten. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2024 12:00 Uhr

Drei Verletzte bei Unfall in Majenfelde

Heute Morgen sind bei einem Verkehrsunfall in Majenfelde bei Bosau im Kreis Ostholstein drei Personen leicht verletzt worden. Laut Feuerwehr ist ein Kleinbus gegen einen Baum geprallt. Die Ursache für den Unfall ist noch ungeklärt. Die Straße war während der Bergungsarbeiten voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2024 11:00 Uhr

Toter bei Feuer in Dithmarschen

Bei einem Feuer in Albersdorf im Kreis Dithmarschen ist heute am frühen Morgen ein Mann ums Leben gekommen. Laut Feuerwehr fanden die Einsatzkräfte den 63-Jährigen in dem brennenden Einfamilienhaus. Rund 50 Feuerwehrleute konnten die Flammen löschen. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2024 10:00 Uhr

Buckelwale in der Flensburger Förde

In der Flensburger Förde sind am Freitag zwei Buckelwale gesichtet worden. Es handelt sich laut dem Naturschutzbund NABU wohl um zwei Jungtiere. Sie waren nach Angaben der Wasserschutzpolizei bei Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) unterwegs. Auf Videos in den sozialen Medien ist zu sehen, wie die beiden Buckelwale dort durch ein Hafenbecken schwimmen. Laut NABU sind Buckelwale selten in der Ostsee unterwegs, weil sie dort nur wenig Nahrung finden. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2024 09:00 Uhr

Umgang mit KI: SPD kritisiert fehlendes Konzept für Schulen

Aus Sicht der SPD-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag fehlt der Landesregierung ein klares Konzept dazu, wie Schulen mit Künstlicher Intelligenz umgehen sollen. Der bildungspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Martin Habersaat, fordert unter anderem, dass jede Schule ein Konzept haben müsse, wie allen Schülerinnen und Schülern die Nutzung der KI-Werkzeuge beigebracht wird. Es sei es richtig, dass das Bildungsministerium den Schulen einen Leitfaden an die Hand gebe. Allerdings, so Habersaat, fehlten darin Antworten auf Fragen nach der Ausstattung und der Ausgestaltung von Prüfungen. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2024 09:00 Uhr

Holstein Kiel zu Gast in Nürnberg

In der zweiten Fußball-Bundesliga ist Holstein Kiel heute zu Gast beim 1.FC Nürnberg. Die Kieler stehen im Moment mit sechs Punkten Vorsprung auf dem direkten Aufstiegsplatz zwei, sie haben die vergangenen drei Partien ohne Gegentor gewonnen. Trainer Marcel Rapp fordert von seinem Team, dieses Niveau in den verbleibenden sieben Spielen zu halten. Anpfiff in Nürnberg ist um 13 Uhr. Der NDR berichtet im Livestream. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2024 09:00 Uhr

A7 bei Hamburg am Wochenende gesperrt

Wer aus dem Süden über die A7 nach Schleswig-Holstein möchte, muss an diesem Wochenende mehr Zeit einplanen. Laut Autobahn GmbH Nord wird von Freitagabend 22 Uhr bis Montagsfrüh fünf Uhr zunächst die Strecke Richtung Norden zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Bahrenfeld wegen Bauarbeiten gesperrt. Von Samstagabend bis Sonntagfrüh ist der Elbtunnel dann auch in Richtung Süden zwischen Volkspark und Heimfeld dicht. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2024 08:00 Uhr

Wetter: Heiter bei bis zu 23 Grad

Heute bleibt es meist trocken, auch wenn der Tag wolkig startet und anfangs noch vereinzelt Regen möglich ist. Im Tagesverlauf wird es zunehmend freundlicher. Am Abend zeigt sich erneut Saharastaub, das kann dazu führen, dass der Himmel trüb aussieht. Die Temperaturen erreichen an der Küste 13 bis 18 Grad, sonst 20 Grad bis 23 Grad. Gelegentlich frischt der Wind auf. | NDR Schleswig-Holstein 06.04.2024 08:00 Uhr

