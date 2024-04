Stand: 03.04.2024 13:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Eutiner Camping-Händler zu Bewährungsstrafe verurteilt

Das Amtsgericht Eutin (Kreis Ostholstein) hat einen Camping-Händler zu einem Jahr und neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Der 37-Jährige hatte angeboten, Kleinbusse zu Wohnmobilen auszubauen. Dabei kassierte er nur die Anzahlungen, machte dafür jedoch nichts oder erfüllte die Aufträge nur teilweise. So soll er seine Kunden um insgesamt mehr als 140.000 Euro geprellt haben - die muss er jetzt an die Betrugsopfer zurückzahlen. Der Angeklagte hatte laut Gerichtssprecherin alles gestanden. Er räumte ein, dass er nicht nur seine Kunden, sondern auch sich selbst belogen habe - mit dem Geschäft hatte sich der Ostholsteiner demnach völlig übernommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 14:00 Uhr

Vater raucht und verpasst Zug: Drei Kinder allein unterwegs

Ein Achtjähriger und seine beiden etwas älteren Schwestern sind am Dienstagabend alleine mit dem Zug von Neumünster nach Flensburg gereist. Der Vater stand laut Polizei noch am Bahnsteig in Neumünster zum Rauchen. Der Zug fuhr daraufhin ohne ihn ab. Die Flensburger Bundespolizei und das Zugpersonal kümmerten sich um die Geschwister. Um 22 Uhr wurde die Familie wieder zusammengeführt. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 13:00 Uhr

Mehr Ökolandbau in Deutschland: Schleswig-Holstein hinkt nach

Immer mehr Bauern in Deutschland stellen auf Ökolandbau um. Das belegen neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Mehr als jeder Zehnte Betrieb in Deutschland hat bis Ende vergangenen Jahres auf Öko umgestellt. Das sind 10 Prozent mehr als noch 2020, erklärte das Statistische Bundesamt. In Schleswig-Holstein werden dagegen nur gut 77.000 Hektar ökologisch bewirtschaftet. Damit liegt das Land an 11. Stelle im bundesweiten Vergleich. Nur acht Prozent der Bauernhöfe sind in Schleswig-Holstein Öko-Höfe. Die Landesregierung will die Zahl in den kommenden Jahren nahezu verdoppeln. Das Landwirtschaftsministerium will Anreize schaffen, damit mehr Bio-Lebensmittel in den Handel kommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 12:00 Uhr

Mehr Kopfläuse in Schleswig-Holstein

Nach Ende der Corona-Pandemie breiten sich in Schleswig-Holstein Kopfläuse wieder stärker aus. Laut Zahlen der Krankenkasse AOK wurden im vergangenen Jahr knapp 23 Prozent mehr Anti-Läusemittel verordnet als im Vorjahr. Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr mehr als 3.700 Packungen verschrieben, 2022 waren es noch rund 700 Anti-Läusemittel weniger. In der Coronazeit war es laut AOK zu einem deutlichen Rückgang bei der Übertragung von Kopfläusen gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 12:00 Uhr

Streit in Itzehoe: Polizist dienstunfähig

In Itzehoe (Kreis Steinburg) hat ein betrunkener Mann Dienstag kurz vor Mitternacht einen Polizisten so stark verletzt, dass er nun dienstunfähig ist. Die Beamten waren zuvor wegen familiärer Streitigkeiten in den Gärtnerweg gerufen worden. Der alkoholisierte Beschuldigte schlug laut Polizei zunächst einem Beamten ins Gesicht, dann verletzte er einen weiteren Polizisten und auch sich selbst. Der 47-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Mann erwartet ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und Beleidigung. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 12:00 Uhr

Bewaffneter Raubüberfall auf Discounter in Heide

Die Polizei in Heide (Kreis Dithmarschen) fahndet nach zwei Männern, die am späten Dienstagabend einen Discounter in der Husumer Straße überfallen haben. Die Täter waren maskiert und bewaffnet. Nach Angaben der Polizei zwangen sie einen der drei noch anwesenden Angestellten dazu, die Tageseinnahmen aus dem Tresor herauszugeben. Anschließend fesselten die Männer die Angestellten und flüchteten unerkannt. Wer den Raubüberfall in Heide beobachtet hat, wird darum gebeten, sich bei der Polizei zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 11:00 Uhr

Probleme bei der Hochbahn: U1 kommt nur noch alle zehn Minuten

Ab Mittwoch gibt es für eine Woche Probleme bei der U1. Wegen Gleisbauarbeiten steht zwischen Norderstedt und Hamburg-Ochsenzoll nur ein Gleis zur Verfügung, teilt die Hochbahn mit. Deshalb fährt die U-Bahn nur noch alle zehn Minuten. Am Wochenende ist zudem eine komplette Sperrung zwischen Hamburg-Ochsenzoll und Fuhlsbüttel Nord geplant. Dann sollen Busse eingesetzt werden. Die Fahrt könne bis zu 20 Minuten länger dauern, so Hochbahn. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

Ölkäfer auf Spielplatz in Bockholt gefunden - Platz gesperrt

In Bockholt (Gemeinde Süsel, Kreis Ostholstein) hat der Bürgermeister Adrianus Boonekamp (CDU) nach eigenen Angaben den Kinderspielplatz gesperrt. Demnach wurden zwischen den Geräten mehrere Schwarzblaue Ölkäfer gefunden. Diese Käfer sind laut Biologen giftig. Berührungen können zu schmerzhaften Rötungen und Blasen an der Haut führen. Der NABU Schleswig-Holstein rät: Wer mit dem Ölkäfer in Berührung kommt, sollte sich gründlich die Hände waschen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:00 Uhr

Polizeiwache in Süderbrarup mit Steinen angegriffen

In Süderbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg haben Unbekannte am vergangenen Wochenende mehrere Fensterscheiben der dortigen Polizeistation zerstört. Die mutmaßlichen Täter haben laut Polizei insgesamt 15 Scheiben mit Steinen aus dem Gleisbett eingeworfen. Außerdem beschädigten sie auf die gleiche Weise die Fenster eines Cafés in Süderbrarup. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:00 Uhr

Corona-Impfbescheinigungen gefälscht: 32-Jähriger steht vor Gericht

Ein 32 Jahre alter Mann muss sich ab heute vor dem Amtsgericht in Reinbek (Kreis Stormarn) verantworten. Laut Anklage soll er insgesamt 65 gefälschte Corona-Impfausweise ausgestellt haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, Falschgeld gedruckt zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:00 Uhr

Neue Verbindung nach Helgoland von Schleswig-Holstein aus

Ab heute fährt der "Halunder Jet" auch vom alten Anleger der Elbfähre in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) nach Helgoland (Kreis Pinneberg). Die Reederei FRS Helgoline hat die Kleinstadt mit in ihren neuen Fahrplan auf der Strecke von Hamburg über Cuxhaven nach Helgoland aufgenommen. Der Schnellkatamaran macht vorerst dreimal pro Woche Halt in Brunsbüttel: mittwochs, freitags und sonntags. Von dort aus soll die Fahrt noch etwa zwei Stunden bis zur Nordseeinsel dauern. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 07:00 Uhr

Kürzere Anfahrtswege dank neuer Rettungswache auf Schwansen

Die neue Rettungswache auf Gut Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sorgt auf der Halbinsel Schwansen für deutlich kürzere Anfahrtszeiten bei Einsätzen. Laut der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH benötigten die Rettungskräfte vorher im Schnitt etwa 16 Minuten bis zum Eintreffen am Einsatzort. Seit der Inbetriebnahme Anfang Januar benötigen sie nur noch durchschnittlich zehn Minuten. In Schleswig-Holstein soll laut Gesetz der Rettungswagen nach spätestens zwölf Minuten am Einsatzort eintreffen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 06:00 Uhr

62-Jähriger bei Arbeitsunfall in Handewitt gestorben

Bei einem Arbeitsunfall an einer Maschine in Handewitt im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Dienstagabend ein Landwirt ums Leben gekommen. Laut Polizei arbeitete der 62-Jährige gerade an einer Wiesenschleppe. Diese löste sich von seinem Traktor und erschlug den Mann. Die alarmierten Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Unfallursache war nach Polizeiangaben offenbar ein technischer Defekt. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 06:00 Uhr

Wetter: Meist bewölkt mit Regen

Heute Morgen lockert die Wolkendecke gebietsweise auf, meist bleibt es jedoch stark bewölkt. Von Südwesten her ziehen bis zum Nachmittag Regenwolken Richtung Ostsee. Der Wind weht dabei schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Höchstwerte betragen 6 Grad in Flensburg bis 11 Grad in Elmshorn (Kreis Pinneberg). | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 06:00 Uhr

