Stand: 26.03.2024 07:27 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Nach Helma-Insolvenz: Probleme in Marinehafen Olpenitz

Die Insolvenz der Ferien-Immobilien-Firma Helma hat hohe Wellen geschlagen. Obwohl alle Beteiligten einen Imageschaden befürchten, ist das Ferienresort im ehemaligen Marinehafen in Olpenitz bei Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg), eines der größten Ferienresorts Nordeuropas, über Ostern zu 80 Prozent belegt. Dennoch sind vor Ort Probleme sichtbar: Ein Hauptgebäude ist noch im Rohbau, die Baufirmen sind abgezogen. Dort sollten eigentlich Shops und Gastronomie entstehen. Eine Häuserreihe ist nach wie vor eingerüstet, denn etliche Bauten weisen laut Experten Mängel auf. Kapitalanleger, die sich hier Apartments gekauft haben, bleiben nach Recherchen von NDR Schleswig-Holstein nun wohl auf den Sanierungskosten sitzen, die eigentlich die Firma Helma tragen sollte. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 07:00 Uhr

Kieler Förde: Bombenentschärfung am Dienstag

Am Vormittag soll eine 1,8 Tonnen schwere Weltkriegsbombe in der Kieler Förde entschärft werden. Die britische Luftmine liegt laut Kampfmittelräumdienst vor dem Marinearsenal. Ein Kran auf einem speziellen Schwimmponton wird zunächst die Bombe heben. Dann zieht der Kampfmittelräumdienst den Ponton zur Holtenauer Reede, wo die Bombe dann entschärft werden soll. Rund 170 Personen aus Kiel-Holtenau und knapp 1.500 Personen aus Heikendorf (Kreis Plön) müssen ihre Wohnungen verlassen. Die Schleuse in Holtenau und die Kieler Förde werden für den Schiffsverkehr gesperrt. In Schleswig-Holstein ist laut Kampfmittelräumdienst seit Jahrzehnten keine Bombe dieser Größe gefunden worden. Bei einer Explosion könnte sie Schäden in einem Umkreis von zwei Kilometern verursachen. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 06:00 Uhr

Ärztlicher Bereitschaftsdienst in SH vor großen Problemen

Bei gesundheitlichen Notfällen am Wochenende bleiben die Anlaufpraxen des Notdienstes immer häufiger geschlossen. Dadurch sei die Belastung niedergelassene Ärzte gestiegen, sagt der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Jens Lassen. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte übernehmen seit Jahresbeginn alle Notdienste. Den sogenannten Poolärzten, die sonst dabei geholfen haben, hatte die Kassenärztliche Vereinigung in Schleswig-Holstein (KVSH) nach einem Urteil des Bundessozialgerichtes zum Jahreswechsel gekündigt. Sonst wären für sie laut KVSH Sozialabgaben im zweistelligen Millionenbereich fällig geworden. KVSH und Hausärzteverband drängen darauf, dass das zuständige Bundesarbeitsministerium für eine Ausnahmeregel sorgt. Das hat jetzt weitere Gespräche dazu angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 06:00 Uhr

Wetter: Vereinzelt wolkig, meist trocken

Heute gibt es überwiegend einen freundlichen Wechsel aus Sonne und lockeren, gelegentlich etwas dichteren Wolkenfeldern. Es bleibt meist durchweg trocken, höchstens an der Westküste sind zum Abend hin ganz vereinzelt Schauer möglich. Die Temperatur steigt auf maximal 11 Grad in Hörnum auf Sylt bis 14 Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg) und Trittau (Kreis Stormarn), direkt an der Ostsee liegen die Temperaturen bei auflandigem Wind bei 10 Grad. An der See weht ein frischer, zeitweise böiger Südostwind. | NDR Schleswig-Holstein 26.03.2024 06:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.03.2024 | 06:00 Uhr