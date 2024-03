Stand: 11.03.2024 07:53 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr Pünktlichkeit bei Fähren am NOK

Die Fähren am Nord-Ostsee-Kanal fahren offenbar deutlich pünktlicher als noch vor wenigen Monaten. Außerdem gab es seit Jahresbeginn auch keine Ausfälle mehr, wie die Interessengemeinschaft der Fährnutzer auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitteilte. Laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt setzt die beauftragte Reederei jetzt mehr Personal auf den Fähren ein. Das sei saisonbedingt möglich. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:00 Uhr

Prozessbeginn in Flensburg: Brandopfer gefilmt

In Flensburg beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der Brandopfer gefilmt und das Video dann online gestellt haben soll. Bei dem Feuer vor zehn Monaten in einem Mehrfamilienhaus ins Flensburg waren ein vierjähriger Junge und seine 70 Jahre alte Großmutter gestorben. Neun Menschen wurden verletzt. Den dramatischen Kampf der Menschen gegen die Flammen soll der 35-Jährige gefilmt haben. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:00 Uhr

UKSH-Ärzte streiken heute in Kiel und Lübeck

Knapp 2.000 Ärztinnen und Ärzte am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sollen heute ihre Arbeit niederlegen. Dazu aufgerufen hat der Marburger Bund, die Interessenvertretung der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Die Streikenden des UKSH in Lübeck und Kiel versammeln sich laut dem Marburger Bund um 10.30 Uhr in der Arnold-Heller-Straße in Kiel und laufen von dort gemeinsam bis zum Finanzministerium. An der Reventloubrücke soll es eine Abschlusskundgebung geben. Eine Notversorgung in den Kliniken ist sichergestellt. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 06:00 Uhr

GDL ruft erneut zum Bahnstreik auf

Bahnreisende und Pendler brauchen wieder Geduld: Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zum Streik aufgerufen. Der soll in der kommenden Nacht ab 2 Uhr beginnen und 24 Stunden dauern. Im Güterverkehr sollen die Arbeitsniederlegungen schon heute Abend um 18 Uhr starten. Die Bahn hatte zwar ein weiteres Mal zu Verhandlungen eingeladen, aber kein neues Angebot gemacht. Deshalb will die GDL nach eigenen Angaben streiken. Ob die Bahn kurzfristig wieder einen Notfahrplan auf die Beine stellen kann, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 06:00 Uhr

Mehr Vandalismus an Schulen in SH

An Schleswig-Holsteins Schulen gibt es ein zunehmendes Problem mit Vandalismus. Das Landeskriminalamt zählte im Jahr 2022 rund 1.400 Sachbeschädigungen an Schulen. Das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Unter anderem brannten mehrere Klassenzimmer in Eutin (Kreis Ostholstein) ab. In Heide (Kreis Dithmarschen) wurde eine Schulküche zerstört. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 06:00 Uhr

Brand in Lübecker Hotel

In Lübeck-Kücknitz brennt seit der Nacht die Kegelbahn eines Hotels. Laut Feuerwehr sind etwa 100 Einsatzkräfte mit dem Löschen beschäftigt. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer in der Wildhusener Straße ausgebrochen ist, ist bisher unklar. Die Bahnstrecke Lübeck - Travemünde war nach Angaben der Feuerwehr bis in die frühen Morgenstunden gesperrt, weil die Einsatzkräfte die Wasserrohre über die Gleise legen mussten. Die Strecke verläuft direkt neben dem Hotel. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 06:00 Uhr

Bürgermeisterwahl in Flintbek: Es kommt zur Stichwahl

Bei der Bürgermeisterwahl in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es gestern keinen Gewinner gegeben. Keiner der Kandidaten konnte mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen. Es kommt am 24. März zur Stichwahl zwischen Stefan Bettin (parteilos) und Ralf Tesler, der stilles SPD-Mitglied ist, aber als Einzelbewerber antritt. Die meisten Wähler gaben ihre Stimme Stefan Bettin - er erhielt 46,6 Prozent. Ralf Tesler kam auf 26,9 Prozent, Carsten Stegelmann (CDU) auf 26,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 07:00 Uhr

Jan Christoph ist neuer Bürgermeister in Wahlstedt

Jan Christoph von der CDU übernimmt die Amtsgeschäfte in Wahlstedt (Kreis Segeberg). Von den rund 8.200 abgegebenen Stimmen bei der Bürgermeisterwahl entfielen 50,1 Prozent auf ihn. Marco Schröder von der Wählergemeinschaft "Wir für Wahlstedt" kam auf 33,2 Prozent, Einzelbewerber Torben Fritsch erhielt 16,7 Prozent der Stimmen. Der noch amtierende Bürgermeister Matthias Bonse (CDU) war nach zwölf Jahren nicht wieder angetreten. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 07:00 Uhr

In dieser Woche keine Autozüge nach Sylt

Wer in dieser Woche mit dem Autozug nach Sylt will, muss seine Reise umplanen. Wie die Bahn mitteilte, werden von Dienstag bis Donnerstag keine Autozüge zwischen dem Festland und der Insel fahren. Auch die Autozüge des anderen Anbieters RDC Deutschland werden an diesen Tagen nicht zwischen Sylt und dem Festland pendeln. Die Regionalzüge fahren außerdem ab Montagabend bis Freitagmorgen nur bis Morsum (Kreis Nordfriesland). Von dort fahren Busse nach Westerland. Hintergrund der Ausfälle ist die Modernisierung der Marschbahnstrecke. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2024 13:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken - mal trocken, mal regnerisch

Heute ist es oft stark bewölkt bis bedeckt. Neben trockenen Abschnitten regnet es zeitweise. Gegen Abend lockern die Wolken im Süden Schleswig-Holsteins auf. Die Höchstwerte erreichen 6 Grad in Flensburg bis 12 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 06:00 Uhr

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.03.2024 | 08:00 Uhr