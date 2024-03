VfB Lübeck trennt sich von Trainer Florian Schnorrenberg Stand: 11.03.2024 13:20 Uhr Der VfB Lübeck hat nach der 0:3-Pleite im Kellerduell der 3. Liga beim SC Freiburg II die Reißleine gezogen und sich von Trainer Florian Schnorrenberg getrennt. Der 46-Jährige war erst seit Ende Dezember beim Aufsteiger im Amt.

Nach lediglich einem Erfolg in neun Partien unter Schnorrenberg sahen sich die Verantwortlichen des VfB nun zum Handeln gezwungen. Am Montag gaben sie die Freistellung des gebürtigen Siegeners bekannt. Nach "eingehender Analyse der sportlichen Entwicklung in den vergangenen Wochen" des Vorstands und in Absprache mit dem Aufsichrsrat, wie es in einer Vereinsmitteilung hieß.

Der frühere Coach des Halleschen FC war kurz vor dem Jahreswechsel verpflichtet worden. Er hatte auf der Lohmühle Aufstiegstrainer Lukas Pfeiffer beerbt. Wie schon vor Schnorrenbergs Verpflichtung übernimmt bis auf Weiteres wieder der bisherige Co-Trainer Bastian Reinhardt interimsweise.

Weitere Informationen VfB Lübeck auch beim Tabellenletzten Freiburg ohne Punkte Die Norddeutschen verlieren deutlich beim Drittliga-Schlusslicht. Nach NDR Informationen war es das letzte Spiel von Trainer Schnorrenberg. mehr

Sportvorstand Harms: "Veränderung unumgänglich"

Sportvorstand Sebastian Harms bezeichnete die Entscheidung als "unumgänglich, um die Mannschaft wieder auf das Leistungsniveau zu bringen, das sie bereits gezeigt hat". An der Einschätzung, dass Schnorrenberg ein "sehr guter Trainer" sei, habe sich nichts geändert. Leider hätten seine - auch mutigen und unpopulär erscheinenden - Entscheidungen "nicht zu dem dauerhaften Erfolg geführt, den wir erreichen wollten".

Nur ein Sieg in neun Spielen

Nach einem guten Start mit vier Zählern aus den ersten beiden Partien unter Schnorrenberg hatte die Leistungskurve der Schleswig-Holsteiner immer deutlicher nach unten gezeigt. Von den folgenden sieben Partien verlor der VfB fünf.

Weitere Informationen Ergebnisse und Tabelle 3. Liga Ergebnisse, Tabellenstände und die Spieltage im Überblick. mehr

Unter anderem gab es eine 2:7-Pleite bei der SG Dynamo Dresden sowie nun am Sonnabend das 0:3 beim Tabellenschlusslicht Freiburg II. Der Rückstand der Lübecker auf die Nichtabstiegsplätze beträgt neun Spieltage vor dem Saisonende bereits acht Punkte.

Schnorrenberg wünscht dem VfB "alles Gute"

Schnorrenberg betonte: "Ich hoffe, dass sich mit dieser Entscheidung die Situation beruhigt und sich die Mannschaft schon am Samstag wieder das benötigte Erfolgserlebnis erarbeiten kann." Dann empfängt der Tabellenvorletzte den Zweiten Jahn Regensburg.

"Die sechs Punkte aus neun Spielen und insbesondere die Auswärtsbilanz sind nicht der Anspruch, den ich hatte", sagte der 46 Jahre alte Fußball-Lehrer und fügte hinzu: "Dem VfB wünsche ich für die Zukunft alles Gute und insbesondere, dass der Verein es schafft, wirtschaftlich und infrastrukturell die nächsten Schritte zu machen, um sich als Profi-Standort zu etablieren."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 11.03.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel 3. Liga VfB Lübeck