Schlagabtausch über Sicherheitspaket im Landtag in SH Stand: 25.09.2024 15:32 Uhr Vor einer Woche hat das schwarz-grüne Kabinett in Schleswig-Holstein ein Papier mit Maßnahmen für mehr Sicherheit beschlossen. Heute stellte der Regierungschef die Pläne dem Parlament vor.

von Constantin Gill

Als Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die 26 Maßnahmen des schwarz-grünen Sicherheitspaketes gerade erläutert, hält es den FDP-Politiker Bernd Buchholz kaum auf seinem Sitz im Plenarsaal. Allerdings nicht vor Begeisterung, sondern vor Empörung. Viel zu spät kommen die Maßnahmen aus seiner Sicht. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt zweifelt außerdem daran, dass die Pläne wirken.

Konkret sollen etwa Polizei und Verfassungsschutz mehr Möglichkeiten bekommen, die Ausländerbehörden sollen gestärkt werden und Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt kommen. Ministerpräsident Günther sagt, das Sicherheitsempfinden vieler Bürgerinnen und Bürger habe gelitten. Bei Sicherheit und Migration gebe es Handlungsdruck, auf den "entschieden und konsequent" reagiert werden müsse, so Günther.

Das steht im Maßnahmenpaket von CDU und Grünen in SH Sicherheit:

Virtuelle Ermittler (KI) sollen zum Einsatz kommen - und in sozialen Medien quasi digital Streife gehen, um "die Wahrnehmung der Sicherheitsbehörden im digitalen Raum zu erhöhen, Straftaten vorzubeugen und begangene Straftaten zu ahnden."

Die Sicherheitsbehörden sollen Gesichtserkennung nutzen

Der Verfassungsschutz soll mehr Befugnisse bekommen, und etwa regelmäßig Daten Minderjähriger ab 14 Jahren verarbeiten können. Bisher liegt das Mindestalter bei 16 Jahren. Migration:

Die Verwaltungsgerichte sollen gestärkt werden

Die Erfolgsquote bei Dublin-Überstellungen soll erhöht werden

Die Ausländerbehörden sollen mit zusätzlichen 1,5 Millionen Euro personell verstärkt werden Prävention:

Vorhandene Angebote sollen ausgebaut und online angeboten werden

Prävention soll auch in Flüchtlingsunterkünften stattfinden

Extremismus und Islamismus sollen im Internet bekämpft werden

Diesen Handlungsdruck sehen alle Fraktionen im Landtag: Oppositionsführerin Serpil Midyatli geht das alles nicht schnell genug, sie rät dem Ministerpräsidenten "Nicht lang schnacken, machen!" und der SSW fragt sich, wie das angesichts knapper Kassen alles bezahlt werden soll.

Am Freitag will das Land zusammen mit NRW zwei Initiativen in den Bundesrat einbringen. Auch sie sind Teil des Maßnahmenpakets.

