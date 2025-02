Stand: 11.02.2025 14:57 Uhr Schildertausch auf A23 bei Tornesch

Auf der A23 im Kreis Pinneberg müssen in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Tornesch und Pinneberg-Nord die Schilder ausgetauscht werden. Laut Autobahn GmbH ist vom 12. bis 28. Februar in Fahrtrichtung Hamburg deshalb nur eine Spur befahrbar. Demnach soll das Austauschen der Schilder nach dem Berufsverkehr am Morgen täglich zwischen 9 und 17 Uhr erfolgen. In dieser Zeit dürfen Verkehrsteilnehmer nur auf der Überholspur und mit verminderter Geschwindigkeit fahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg A23