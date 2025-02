Stand: 04.02.2025 14:20 Uhr Scharbeutz: 1. Mai ist Wunschtermin für Seebrücken-Eröffnung

Die neue Seebrücke in Scharbeutz (Kreis Ostholstein) soll nach Angaben der Gemeinde am 1. Mai offiziell eröffnet werden. Allerdings sind für einige Arbeiten konstante Temperaturen über fünf Grad erforderlich - auch nachts, wie das Tiefbauamt mitteilte. Daher sei der 1. Mai zwar der Wunschtermin der Gemeinde, eine Garantie gebe es jedoch nicht. Die Bauarbeiten an der 19 Millionen Euro teuren Seebrücke begannen vor rund zwei Jahren. Lieferengpässe durch den Ukraine-Krieg und Personalmangel hatten den Baufortschritt mehrfach verzögert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein