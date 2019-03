Stand: 30.03.2019 16:58 Uhr

Nach Zyklon: Schleswig-Holsteiner helfen in Mosambik

von Robert Tschuschke

Baumkronen schauen aus braunen Wassermassen, Menschen sitzen auf umspülten Hausdächern, Straßen enden im Nirgendwo: Die Ausmaße des Tropensturms "Idai" sind enorm. Vor gut zwei Wochen peitschte der Zyklon über Mosambik, Malawi und Simbabwe und zerstörte weite Teile der drei afrikanischen Länder. Heftige Regenfälle setzten riesige Gebiete unter Wasser. Mehr als 700 Menschen sollen nach Angaben der Regierung Mosambiks gestorben sein. Helfer aus aller Welt schätzen die Zahl höher ein. Sie kämpfen vor Ort gegen die Katastrophe an, damit nicht noch mehr Menschen sterben. Auch das Technische Hilfswerk ist mit 13 Spezialisten in Mosambik - unter ihnen sind zwei Schleswig-Holsteiner.

Das THW in Nhangau

Einer der ehrenamtlichen Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) ist ein Chemielaborant aus Kiel, der namentlich nicht genannt werden will. Der zweite Schleswig-Holsteiner ist Bautechniker Axel Lausch aus Quickborn im Kreis Pinneberg. Der 38-Jährige ist seit dem vergangenen Wochenende in Mosambik. "Wir haben jetzt unser Camp auf einem Schulgelände in Nhangau aufgebaut, haben Dusch- und Schlafzelte dabei. Wir haben auch schon eine von zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen in Betrieb genommen. Es ist hier ganz schön heiß und schwül", erzählt Axel Lausch am Satellitentelefon. Der zweifache Vater ist Mitglied der "Schnell-Einsatz-Einheit Wasser Ausland" des Technischen Hilfswerks, kurz SEEWA - und hat immer eine Tasche für Einsätze fertig gepackt.

Mission Trinkwasser für 12.000 Menschen

"Wir sind ein spezielles Team, haben zum Beispiel Elektriker, Laboranten und Leute wie mich dabei", erzählt der gelernte Beton- und Stahlbauer. Als das 13-köpfige Team in der Nähe der fast zerstörten Hafenstadt Beira ankam, seien weite Teile des Landes überspült gewesen. "Auch die Brunnen standen alle unter Wasser", sagt der THWler. Das Team untersucht und reinigt in den kommenden Tagen rund 30 Brunnen in Nhangau. Zwar hat Lausch selbst noch nichts von schweren Krankheiten vor Ort mitbekommen. Dennoch drohen laut Ärzte ohne Grenzen Krankheiten wie Malaria und Typhus. Das Gesundheitsministerium Mosambiks berichtet bereits über rund 140 Fälle von Cholera. Das verunreinigte Wasser ist aktuell das größte Problem in der Region. Trotzdem ist Lausch optimistisch: "Unsere Laboranten prüfen gerade die Qualität unseres aufbereiteten Trinkwassers." Es soll für 3.000 Menschen reichen. Die zweite Trinkwasseraufbereitungsanlage soll in ein paar Tagen an einem anderen Ort aufgebaut werden - insgesamt könnten dann 12.000 Menschen versorgt werden.

Krisenfeste Helfer mit viel Unterstützung von zu Hause

Als Bautechniker ist Axel Lausch normalerweise für die Stadt Bad Bramstedt beim Bauhof tätig. Die Stadt hat ihm freigegeben, wofür er dankbar ist. Auch seine Familie unterstützt ihn sehr: "Meine Frau hat mich 2007 so kennengelernt. Ein Jahr später hatte ich den ersten Einsatz in Myanmar. Ich bin sehr dankbar, denn ohne den Rückhalt der Familie geht das nicht. Meine Kinder sind drei und sechs Jahre alt. Die waren natürlich erst einmal enttäuscht, dass Papa geht. Aber meine Frau hat es ihnen gut erklärt, jetzt sind sehr stolz auf ihren Papa." Lausch verkraftet den Einsatz bislang sehr gut - auch weil es nicht seine erste Reise in ein Katastrophengebiet ist.

Improvisierte Latrinen aus Europaletten

"Ich will Menschen helfen: Nicht mit Geld, sondern mit meiner Arbeit vor Ort." Inzwischen hat Lausch Latrinen aus Europaletten und Dachblech gebaut. Vieles müssen die Spezialisten improvisieren, weil Baustoffe nach dem Zyklon knapp sind. "Improvisation ist unsere Stärke. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen." Für ihren Einsatz haben sie 15 Tonnen Material und Verpflegung für die ersten Tage mit dabei, darunter Wasserbecken, Feldbetten und Filteranlagen. Die Schätzungen der UN, wonach drei Millionen Menschen von den Folgen der Naturkatastrophe betroffen sind, schrecken Lausch und die anderen THW-Helfer nicht. "Die Normalität wird in den nächsten Tagen wieder zurückkommen. Die Leute hier arrangieren sich mit der Situation. Sie wissen, dass wir Trinkwasser ausgeben werden und die abgesoffenen Brunnen wieder herrichten." Lausch freut sich über die schnellen Fortschritte, die gute Zusammenarbeit mit allen Menschen vor Ort und dass es sauber ist. "Das alles ist schon viel, viel wert und das macht Mut hier auch weiterzumachen."

