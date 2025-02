Stand: 18.02.2025 09:36 Uhr SG Flensburg Handewitt muss gegen Fenix Toulouse ran

In der European League spielt die SG Flensburg Handewitt am Dienstag gegen Fenix Toulouse. Anwurf ist um 18.45 Uhr in der GP Joule Arena in Flensburg. SG Trainer Aleš Pajovič warnt vor einer starken Mannschaft aus Toulouse. "Die spielen gut, die spielen schnell", analysiert Pajovič. Trotzdem sei die SG gut auf den Gegner vorbereitet. In der Bundesliga geht es für die Flensburger dann am Sonntag (23.02) gegen die Füchse Berlin.

