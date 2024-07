Stand: 17.07.2024 10:16 Uhr Rettungsdienst: Anfahrt auch in Südholstein oft länger als empfohlen

In Südholstein braucht der Rettungsdienst oft länger als empfohlen zum Einsatzort. Das ergab eine Recherche des SWR - bundesweit haben Leitstellen dafür einen Fragebogen ausgefüllt. Ein Eckpunktepapier zur notfallmedizinischen Versorgung empfiehlt, dass der Rettungsdienst in Notfällen innerhalb von acht Minuten vor Ort sein sollte. Im Kreis Pinneberg ist nur die Hälfte der Rettungsfahrzeuge in acht Minuten da, in den Kreisen Segeberg und Stormarn sind mehr als 60 Prozent der Rettungsfahrten innerhalb der empfohlenen Zeit vor Ort. Andre Gnirke, Leiter der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein, sieht das Problem bei vielen unnötigen Notrufen. Er betont, den Rettungsdienst ausschließlich bei Notfällen zu rufen.

Weitere Informationen Wenn Tempo zählt: Wie schnell ist der Rettungsdienst in SH vor Ort? In den meisten Regionen gelingt es zu selten, Menschen mit einem plötzlichen Herz-Kreislauf-Stillstand innerhalb der empfohlenen Zeit zu versorgen. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.07.2024 | 08:30 Uhr