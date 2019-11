Stand: 08.11.2019 12:41 Uhr

Rendsburger Kanaltunnel wird voll gesperrt

Der Rendsburger Kanaltunnel wird voll gesperrt. Autofahrer müssen also mehr Zeit einplanen und stattdessen Umleitungen in Kauf nehmen. Nach Angaben des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) gibt es ab heute Abend ab 21 Uhr kein Durchkommen mehr. Erst am Sonnabendmorgen um 5 Uhr wird die Sperrung am Tunnel aufgehoben. Stattdessen steht die Fährstelle Nobiskrug bereit. Bis 1 Uhr nachts werden dort zwei Fähren pendeln, danach lediglich eine Fähre.

Karte: Behinderungen am Rendsburger Kanaltunnel

Fachfirmen am Werk

Spezialisierte Fachfirmen werden insbesondere das Belüftungssystem, die Pumpenanlage und die Lüftungssensorik warten. Die Arbeiten an den sicherheitstechnischen Anlagen können nach Aussage des Amtes nicht bei fließendem Verkehr stattfinden. Der Rendsburger Kanaltunnel wird seit 2012 saniert. Immer neue Mängel haben die Arbeiten in die Länge gezogen. Laut WSA sollen die Fahrbahn in der Weströhre, die Versorgungs- und Fluchtwege sowie die Betonarbeiten im Februar 2020 fertig werden.

