Rendsburg: Motorradfahrer rasen in Schülergruppe Stand: 08.06.2023 13:24 Uhr Gegen kurz nach 11 Uhr sind Motorradfahrer auf dem Hof der Berufsschule in Rendsburg wild hin und her gefahren.Sie fuhren auch in eine Schülergruppe. Es handelt sich laut Polizei aber wohl nicht um eine Amokfahrt.

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind zwei Motorradfahrer in eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern gefahren. Nach Angaben der Polizei fuhren die Motorradfahrer am Donnerstagvormittag auf das Schulgelände des Berufsbildungszentrums in der Herrenstraße in Rendsburg, "um dort mit ihren Maschinen scheinbar zu 'posen'". Sie seien wild auf dem Schulgelände herum gefahren. Mehrere Schülerinnen und Schüler sprachen sie laut Polizei auf ihr Verhalten an und wollten sie stoppen. Die beiden Motorradfahrer gaben jedoch wieder Gas und fuhren durch die Schülergruppe. Dabei wurden zwei der Schülerinnen und Schüler leicht verletzt, sie wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Keine absichtliche Tat

Die Polizei teilte mit, dass die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass es sich wohl nicht um eine Amokfahrt handelte. Die beiden Kradfahrer hätten wohl nur Eindruck bei den Schülerinnen und Schülern der Berufsschule schinden wollen.

Ein Fahrer noch auf der Flucht

Einer der Fahrer, ein 17-jähriger Berufsschüler, konnte festgenommen werden, der zweite ist demnach auf der Flucht. Nach ihm wird nun gefahndet. Er ist laut Polizei mit einem schwarzen Krad unterwegs, war bei dem Vorfall komplett schwarz gekleidet und hatte einen Rucksack mit gelben Applikationen dabei. Er trug außerdem einen weißen Helm und eine Skibrille.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.06.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde