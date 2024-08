Stand: 15.08.2024 13:49 Uhr Rendsburg: Brand im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses

In Rendsburg brennt der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Laut Feuerwehr sind Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Rendsburg und Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) im Einsatz. Der Brand in dem Gebäude in der Professor-Koopmann-Straße war am Donnerstagmittag aus noch ungeklärter Ursachen ausgebrochen. Informationen über Verletzte gibt es noch nicht. Wegen der starken Rauchentwicklung hat die Feuerwehr Anwohner in der Nähe der Einsatzstelle dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.08.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde