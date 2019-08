Stand: 20.08.2019 15:15 Uhr

Razzia in Kiel: Polizei findet keine Schusswaffe

Mehr als ein Jahr nach einer wilden Verfolgungsjagd und Schüssen auf der A215 bei Kiel haben Einsatzkräfte eine Wohnung und drei Geschäfte in Kiel und im angrenzenden Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) durchsucht. Nach Angaben von Oberstaatsanwalt Michael Bimler suchten sie am Dienstag "nach einer scharfen Schusswaffe" - dies letztlich aber erfolglos. Die Ermittlungen wegen unerlaubten Waffenbesitzes richteten sich gegen einen 39-Jährigen, so Bimler. Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen engen Angehörigen des Opfers der Verfolgungsjagd vom Mai 2018.

Das Kieler Landgericht hatte im April im Zusammenhang mit den Schüssen einen Mann zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Wegen eines Familienstreits hatte der in Beirut geborene deutsche Staatsangehörige auf seinen Schwager gefeuert.

Vier Gebäude im Fokus der Polizei

Im Fokus der Durchsuchungen am Dienstag standen zwei Supermärkte und eine Bäckerei in Kiel sowie ein Wohnhaus in Kronshagen. Die Ermittlungen gegen den Beschuldigten laufen schon länger. "Letztendlich ist das ein Ausläufer einer Durchsuchung, die wir bereits im Januar 2019 gemacht haben", sagte Bimler.

Damals hatte die Polizei einen Supermarkt im Kieler Stadtteil Gaarden durchsucht. Dabei entdeckten die Beamten zwar eine Schusswaffe und Munition, aber diese passten nicht zusammen.

"Weitere Schusswaffe im Umlauf"

"Wir gehen davon aus, dass noch eine weitere Schusswaffe im Umlauf ist. Nachdem sich dann auch noch ein weiterer Hinweisgeber anonym gemeldet hat, haben wir Durchsuchungsbeschlüsse beantragt", sagte Bimler. Diese wurden am Dienstag vollstreckt. Vor allem die Überprüfung der Supermärkte nahm laut Bimler ein paar Stunden in Anspruch.

