Stand: 20.09.2019 06:18 Uhr

Rader Hochbrücke wird in Richtung Süden gesperrt

Die Rader Hochbrücke wird am Sonntag von 7 bis 15 Uhr in Richtung Süden gesperrt. Grund sind vorbereitende Maßnahmen für die neue Blitzeranlage an der A7. Die soll sich auf die variablen Tempolimits, die bei verschiedenen Windverhältnissen gelten, einstellen können. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr müssen für die geplante Radarfalle Sensoren auf der Fahrbahndecke angebracht werden. Die Qualität der Fahrbahn in Richtung Hamburg ist dafür jedoch nicht gut genug. Darum wird sie nun auf ihrer kompletten Breite erneuert. Die Sensoren und Kameras sollen im Oktober verbaut werden. Während der Baumaßnahmen am Sonntag ist eine Umleitung ausgeschildert.

Neue Blitzer für Rader Hochbrücke NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 19.09.2019 17:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Für die neue Blitzeranlage auf der Rader Hochbrücke muss die Fahrbahn saniert werden, damit Sensoren verlegt werden können. Darum wird am Sonntag die A7 in Richtung Süden gesperrt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Radarfalle soll helfen, die Hochbrücke zu schonen

Auf der Rader Hochbrücke gelten wechselnde Tempolimits. Lastwagen dürfen generell nur 60 Kilometer pro Stunde fahren. Für Autos sind die Windverhältnisse für die Geschwindigkeitsbegrenzung entscheidend. Bei normalem Wind gilt Tempo 100, bei starkem Wind Tempo 80 und bei Sturm dürfen sie nur 60 fahren. Die aktuell verbauten Blitzer lösen immer nur ab 115 Km/h aus - unabhängig von den Windverhältnissen.

Anders als die bisherige Anlage sollen die neuen Geräte auch die bei Sturm reduzierten Geschwindigkeiten korrekt erfassen und zu schnell fahrende Autofahrer entsprechend belangt werden können. Die Radarfalle soll helfen, dass sich Fahrzeugführer an das Tempolimit halten und das marode Bauwerk so geschont wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.09.2019 | 17:00 Uhr