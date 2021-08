Radarstation Brekendorf: Aussichtspunkt für den Nato-Luftraum Stand: 31.08.2021 11:28 Uhr Die Bundeswehr kontrolliert vom Lehnsberg in den Hüttener Bergen aus den Luftraum über Teilen von Deutschland und dem Ostseeraum. Während des Kalten Krieges arbeiteten hier 600 Soldaten.

Bis zu 50 Kilometer kann man von hier aus sehen - mit den eigenen Augen, wenn das Wetter es zulässt: Vom Lehnsberg in den Hüttener Bergen im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Deutlich weiter kann der Blick schweifen, wenn man von hier den Himmel in den Blick nimmt - und Radartechnik einsetzt wie die Bundeswehr. Denn ein Aussichtspunkt für jeden ist das hier nicht, ganz im Gegenteil: Der höchste Punkt des Lehnsberg ist Militärgelände, Luftraumüberwachungsstation. Vom benachbarten Aschberg aus ist der Kuppelbau der Radarstation gut zu sehen.

Der Lehnsberg ist der älteste Luftraumüberwachungsstandort der Republik. Aufgabe: rund um die Uhr, sieben Tage die Woche darauf achten, dass im Luftraum nur die zivilen Flugzeuge und Militärmaschinen unterwegs sind, die das auch dürfen. Im Kalten Krieg, bis in die 90er Jahre hinein, waren hier mehr als 600 Soldaten stationiert. Sie erfassten Flugdaten und werteten sie aus. Die wenigen Soldaten heute sind nur noch für die Technik zuständig.

Daten werden inzwischen anderswo ausgewertet

Kernstück der Anlagen ist die Radar-Antenne: 18 Quadratmeter groß, erfasst sie alle Flugbewegungen in einem Radius von 480 Kilometern. Also bis weit über Dänemark hinaus auf die Ostsee. 18 solcher Anlagen stehen in ganz Deutschland. Denen darf nichts entgehen. Die Daten werden in zwei sogenannten "Control- und Reporting-Centern" der Luftwaffe - in Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt ausgewertet. Gut 10.000 Flugbewegungen - jeden Tag.

Vier Mal im Jahr wird die 33 Tonnen schwere Antenne abgeschaltet. Die Soldaten müssen dann Technik prüfen oder austauschen. Während die Anlage nicht am Netz ist, übernehmen die anderen Radarstationen die Überwachung des Luftraums hier an der Küste mit. "Die Wartung kann natürlich auch mal mehrere Tage in Anspruch nehmen, aber 20 bis 30 Minuten nach Ende der Arbeit stellen wir unsere Daten wieder zur Verfügung", sagt Kommandant Nick Michels.

Wenn die Brekendorfer Radarantanne den Himmel über Schleswig-Holstein beobachtet, erfasst sie immer wieder auch gefährliche Situationen. Nach NDR-Informationen sind regelmäßig auch russische Militärmaschinen - oft für mehrere Minuten - hier unterwegs. Aber auch die zivile Luftfahrt profitiert von der Radarstation, etwa wenn es darum geht, bei Problemen in der Luft Hilfe zu organisieren.

