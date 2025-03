Stand: 10.03.2025 12:08 Uhr Prozessstart gegen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher

Richter am Landgericht Lübeck beschäftigen sich ab Montagvormittag mit einem 64-Jährigen, dem mehrere Wohnungseinbrüche vorgeworfen werden. Dabei geht es sowohl um versuchte als auch um vollendete Einbrüche. Der Angeklagte soll innerhalb von fünf Tagen im November 2023 in insgesamt drei Häuser in Ahrensburg (Kreis Stormarn), Büchen und Schwarzenbek (beide Kreis Herzogtum Lauenburg) eingebrochen sein. Dort soll er jeweils Schmuck und teilsweise auch Bargeld gestohlen haben. Der 64-Jährige soll es darüber hinaus in zwei Wohnhäusern in Schwarzenbek nochmal probiert haben. Laut Staatsanwaltschaft ist zeitnah noch nicht mit einem Urteil zu rechnen. Es sind noch drei weitere Termine im März angesetzt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn