Prozessauftakt gegen Pflegerin wegen mutmaßlichem Diebstahl

Am Amtsgericht Kiel beginnt am Dienstag (18.3.) der Prozess gegen eine 44-jährige Pflegekraft wegen mutmaßlichen Diebstahls. Laut Staatsanwaltschaft soll die Angeklagte im Oktober 2021 in einer Pflegeeinrichtung im Kreis Plön in einem Kleiderschrank einer Seniorin, Geld im Wert von rund 10.000 Euro aus einer Aktentasche gestohlen haben. Im Februar 2022 soll die Pflegerin dann bei der 75-Jährigen geputzt und erneut versucht haben, Geld mitzunehmen. Allerdings konnte die Angeklagte nichts finden. Aufgeflogen ist der Versuch, weil die Seniorin eine versteckte Kamera installiert hatte. Die war als Reaktion auf den ersten Diebstahl aufgehängt worden.

