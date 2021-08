Prozess um Panzer im Keller: Fällt heute das Urteil? Stand: 03.08.2021 05:00 Uhr 2015 hatten Ermittler einen Wehrmachtspanzer und weitere Waffen in einem Keller in Heikendorf entdeckt. Rund zwei Monate nach Prozessbeginn könnte heute ein Urteil fallen.

Es ging um einen Panzer, einen Torpedo, eine Flugabwehrkanone, sowie einen Granatwerfer, Pistolen, Gewehre und Munition. All das wurde 2015 aus einem Keller in Heikendorf im Kreis Plön geborgen. Vor Gericht sollte geklärt werden, ob der heute 84-jährige Besitzer gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen hat. Heute werden Plädoyers erwartet und auch das Urteil könnte fallen. Für den Angeklagten geht es wahrscheinlich nur noch um eine Bewährungsstrafe wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Munition.

Museum bekundet Interesse am Panzer

Die Kammer halte im Falle eines entsprechenden Geständnisses des 84-Jährigen einen Strafrahmen von einem Jahr bis zu einem Jahr und fünf Monaten auf Bewährung für angemessen, sagte der Vorsitzende Richter vergangene Woche. Zwischen Staatsanwaltschaft, Verteidigung und Gericht laufen weiter Gespräche über eine Verständigung. Strittig ist dabei die Höhe einer Zahlungsauflage. Die Verteidigung hat 50.000 Euro angeboten, die Staatsanwaltschaft fordert 500.000 Euro. Außerdem geht es noch um die Frage, ob der Angeklagte den Wehrmachtspanzer vom Typ "Panther" und eine Flak abgeben muss. Offenbar steht eine Weisung der 84-Jährigen im Raum, beides zu verkaufen. Ein Museum in Seattle (USA) hat laut Verteidigung Interesse an dem Panzer. Die Flak will danach ein Sammler aus Nordrhein-Westfalen übernehmen.

Bekommt der Angeklagte die Waffen zurück?

Die Verteidigung ist der Auffassung, dass alle gefundenen Kriegswaffen insgesamt nicht mehr funktionsfähig waren. Auch nach früheren Angaben der Verteidigung handelt es sich bei den Gegenständen "um entmilitarisierte historisch-museale Objekte, die nicht die Tatbestandsmerkmale einer Kriegswaffe erfüllen". Wenn das Gericht zu der Überzeugung gelangt, dass die Kriegswaffen und der Panzer nicht mehr funktionsfähig sind, kann der Angeklagte laut Gericht die beschlagnahmten Objekte zurückbekommen.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.08.2021 | 08:00 Uhr