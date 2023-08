Lehrermangel: Was das Land tun wollte - und was es getan hat Stand: 28.08.2023 16:52 Uhr Das Bildungsministerium will gegen den Lehrermangel in Schleswig-Holstein vorgehen und hat im Februar Maßnahmen vorgestellt. Ein Überblick, was sich seitdem getan hat und was zum Schulstart neu ist.

von Friederike Hoppe

Im Lehramtsstudium, im Referendariat, sowie in der Fort- und Weiterbildung in der Schule soll sich nach den Plänen der Landesregierung einiges verändern - so sieht es der "Handlungsplan Lehrkräftegewinnung" vor, den Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am 28. Februar 2023 vorstellte. Er enthält 13 Maßnahmen. Das Ziel: Mehr Lehrkräfte für Schleswig-Holstein gewinnen, indem Lehramtsstudierende passgenauer ausgebildet und Mangelregionen attraktiver werden.

VIDEO: Schulstart: Mehr Schüler, zu wenig Lehrer (3 Min)

5 von 13 Vorhaben sind vollständig umgesetzt

Laut dem Plan des Ministeriums sollen die Maßnahmen zu unterschiedlichen Zeiten umgesetzt werden. Das ist laut einer NDR-Auswertung der aktuelle Zwischenstand:

Ein Vorhaben sollte im zweiten Schulhalbjahr 2022/23 umgesetzt werden - eine Untersuchung für Zuschläge für Referendare, die in Mangelregionen eingesetzt werden. Diese Evaluation sei noch nicht abgeschlossen, teilte das Ministerium mit. Das Vorhaben wurde also noch nicht vollständig, aber teilweise umgesetzt.

umgesetzt werden - eine Untersuchung für Zuschläge für Referendare, die in Mangelregionen eingesetzt werden. Diese Evaluation sei noch nicht abgeschlossen, teilte das Ministerium mit. Das Vorhaben wurde also noch nicht vollständig, aber teilweise umgesetzt. Drei Maßnahmen waren für das Sommersemester 2023 vorgesehen, das im April begann und im September endet. Davon ist nach einer Auswertung von NDR Schleswig-Holstein bisher eine Maßnahme vollständig umgesetzt, eine teilweise und eine nicht.

vorgesehen, das im April begann und im September endet. Davon ist nach einer Auswertung von NDR Schleswig-Holstein bisher eine Maßnahme vollständig umgesetzt, eine teilweise und eine nicht. Weitere vier Vorhaben sollen im Schuljahr 2023/2024 umgesetzt werden, das am Montag begann: Drei davon sind umgesetzt, eins nicht.

umgesetzt werden, das am Montag begann: Drei davon sind umgesetzt, eins nicht. Vier weitere Maßnahmen sollen im Wintersemester 2023/24 folgen. Davon ist eine bisher umgesetzt, zu den drei weiteren gab das Bildungsministerium auf NDR-Anfrage keine Antwort.

folgen. Davon ist eine bisher umgesetzt, zu den drei weiteren gab das Bildungsministerium auf NDR-Anfrage keine Antwort. Ein Vorhaben ist für das Schuljahr 2025/2026 vorgesehen. Auch dazu gab es bisher keine Antwort.

Alle Maßnahmen gegen Lehrermangel im Überblick Maßnahme Umgesetzt? 2. Schulhalbjahr 2022/23 Auswertung: Wie erfolgreich war der Bonus von 250 € monatlich für Referendare in Mangelregionen? teilweise Sommersemester 2023 Intensivere Beratung der Fächerwahl an Universitäten teilweise gemeinsame Praktikumsdatenbank zwischen Schulen und Universitäten Nein Lehrkräfte sollen freiwillig von Gymnasien an Gemeinschaftsschulen wechseln Ja Schuljahr 2023/2024 50 weitere Plätze für das Freiwillige Soziale Jahr Schule (FSJ Schule) Ja Begrenzung: Sabbaticals erst ab 10 Dienstjahren möglich Nein Lehrkräfte sollen Stundenkontingente erhöhen Ja Bei Erreichen des Pensionsalters: Dienstzeit um ein bis zwei Jahre verlängern Ja Wintersemester 2023/24 Intensivere Begleitung von Studierenden in Schulen keine Antwort Übernahme von Übernachtungskosten für Studierende im Praxissemester Ja Bewerbungsfristen an Termine der Nachbarländer anpassen keine Antwort Quereinstieg für Master-Absolventen keine Antwort Schujahr 2025/26 Anerkennung ausländischer Lehrkräfte keine Antwort

Projekte, die aktuell umgesetzt werden sollen:

Auswertung Zuschläge in Mangelregionen Schulen in den Kreisen Dithmarschen, Steinburg, Segeberg oder Herzogtum Lauenburg haben große Schwierigkeiten Lehrkräfte zu finden. "In Regionen wie Dithmarschen und in Hamburger Randgebieten ringen wir für jede einzelne Schule um Lösungen", sagte Ministerin Prien anlässlich des neuen Schuljahres. Studierende, die ihr Referendariat an Grund- oder Sonderschulen in diesen Kreisen absolvieren, erhalten eine monatliche Zusatzzahlung von 250 Euro. Laut Maßnahmenkatalog sei eine Evaluation geplant, wie erfolgreich die Maßnahmen waren. Umsetzung: 2. Schulhalbjahr 2022/23



Aktueller Stand: Teilweise umgesetzt. Die Evaluation sei derzeit in Bearbeitung und noch nicht abgeschlossen, teilte das Bildungsministerium mit. Mehr Beratung an Universitäten Jahrelang wurden Lehrer in Schleswig-Holstein am Bedarf vorbei ausgebildet: Viele Schulabsolventen studierten auf Gymnasiallehramt, zum Ende des Studiums gab es ein Überangebot an Gymnasiallehrern, sodass viele an Grund- und Gesamtschulen eingesetzt wurden. Das soll künftig vermieden werden. Hochschulen sollen Einblicke in das Studium und den Bedarf auf dem Arbeitsmarkt geben. Dafür sollen Konzepte wie "Ask a Student" entstehen. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sowie Freiwilligendienstleistende lernen einen Tag lang ihren Wunschstudiengang kennen und stellen Studierenden ihre Fragen. Das Bildungsministerium kündigte die Umsetzung zum Sommersemester 2023 (01.04.23-30.09.23) an.



Aktueller Stand: Teilweise umgesetzt. An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) hat "Ask a student" zwischen dem 17. Mai und dem 23. Juni 2023 stattgefunden. An der Europa-Universität Flensburg beginnen die Planungen erst, so eine Sprecherin. Gemeinsam mit CAU sei ein Antrag zum Ausbau der Beratungsstrukturen gestellt worden. Die Konzepte sollen in Präsenz als auch im Onlineformat stattfinden. Hier sei eine Bewilligung durch das Ministerium noch nicht erfolgt. Gemeinsame Praktikumsdatenbank Bislang organisierte jede Hochschule die Verteilung der Studierenden auf Praktika an Schulen selbst. Für eine bessere regionale Verteilung sollen Schulen und Hochschulen künftig eine gemeinsame Praktikumsdatenbank nutzen.



Aktueller Stand: Nicht umgesetzt. Dem Ministerium liegt derzeit ein Konzept vor, mit dem die Einrichtung der Praktikumsdatenbank beauftragt werden soll. Freiwilliger Wechsel zu Gemeinschaftsschulen Einer Prognose des Bildungsministeriums zufolge, herrsche in den kommenden Jahren ein Überangebot von Lehrkräften an Gymnasien. Bislang wurden Lehrkräfte, die an Gymnasien unterrichten, freiwillig zum Einsatz an Grundschulen abgeordnet. Diese Maßnahme wurde mit sofortiger Wirkung auch für den Einsatz an Gemeinschaftsschulen erweitert. Umsetzung: sofort (Stand Februar)



Aktueller Stand: Umgesetzt. Es gibt Lehrkräfte, die daraufhin freiwillig von Gymnasien an Gesamtschulen gewechselt sind. Nach aktuellem Stand seien 28 Lehrkräfte mit knapp 24 Stellen über diese Maßnahme abgeordnet worden, teilte das Bildungsministerium mit. Mehr Plätze für FSJ-Schule Im Freiwilligen Sozialen Jahr Schule (FSJ Schule) lernen Jugendliche und junge Erwachsene den Alltag an Schulen kennen. Es werde geprüft, ob das Programm von 89 Plätzen um 50 Plätze erweitert werde, heißt es in den Maßnahmen des Bildungsministeriums. Insbesondere männliche Schulabsolventen sollen damit angesprochen werden. Umsetzung geplant im Schuljahr 2023/24



Aktueller Stand: Umgesetzt. Das Programm wurde um 50 Plätze erweitert. Inzwischen stehen 139 Plätze zur Verfügung, wie das Bildungsministerium bestätigte. Wie stark diese nachgefragt werden, konnte das Ministerium allerdings nicht sagen. Es werde derzeit geprüft, wie viele Plätze davon belegt sind, hieß es. Sabbatjahre begrenzen Derzeit können Lehrkräfte ein Sabbatjahr beantragen, direkt nachdem sie verbeamtet wurden. Eine Wiederholung ist dann alle zwei Jahre möglich. Das Ministerium will diese Regelung einschränken. Stattdessen soll ein Sabbatjahr dann erst nach zehn Jahren möglich sein. Umsetzung: Schuljahr 2023/24



Aktueller Stand: Nicht umgesetzt. Es sei eine entsprechende Vorgabe entwickelt worden, die nun dem Hauptpersonalrat der Lehrkräfte vorliegt, teilte das Bildungsministerium mit. Erst nach gemeinsamer Zustimmung des Hauptpersonalrates könne der Erlass wirksam werden. Teilzeitstunden erhöhen Lehrkräfte, die in Teilzeit arbeiten, sollen ihre Arbeitszeit freiwillig erhöhen. Die zusätzlichen Stunden sollen genutzt werden, um Studierende im Praxissemester zu begleiten oder weitere Kollegen an den Schulen anzulernen. Umsetzung: Schuljahr 2023/24



Aktueller Stand: Umgesetzt. Von Juni bis zum 17.07.2023 haben 102 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen freiwillig ihre Stunden erhöht. Ob diese allerdings ihre Stunden wegen des Appells des Ministeriums erhöht haben oder etwa weil sich die private Situation verändert hat, ist nicht nachzuvollziehen. Dienstzeit verlängern Lehrkräfte, die das Pensionsalter erreicht haben, werden aufgefordert, ihre Dienstzeit ein bis zwei Jahre zu verlängern. Das Ministerium bietet eine Zusatzzahlung für diejenigen Lehrkräfte an, die durch ihre Fächer oder an bestimmten Orten besonders gebraucht werden. Umsetzung: Schuljahr 2023/24



Aktueller Stand: Umgesetzt. Sieben Lehrkräfte haben ihren Ruhestand verschoben und arbeiten im Schuljahr 2023/24 weiter, teilte das Ministerium mit.

Lehrerverband wünscht sich schnellere Umsetzung

Dirk Meußer, Landesvorsitzender der Interessenvertretung der Lehrkräfte, begrüßt, dass die schwierige Situation an den Schulen mit den verabschiedeten Maßnahmen gesehen wird. Für viele Maßnahmen wünscht Meußer sich allerdings eine schnellere Umsetzung. Im Schulalltag erlebt er viele überlastete Lehrkräfte. "Die Verringerung der Zahl der offenen Stellen der Lehrkräfte im Vergleich zum Vorjahr ist grundsätzlich erfreulich, allerdings kein Grund zu Euphorie, gerade in Bezug auf die weiter angespannte Personalsituation in den Mangelkreisen", so Meußer.

Lernniveau der Schüler sinkt

Am Montag (28.8.23) sind mehr Schülerinnen und Schüler als in den Vorjahren in das neue Schuljahr gestartet. Sowohl für Fachunterricht als auch in Leitungspositionen fehlen Lehrkräfte. Und das obwohl sie offensichtlich gebraucht werden: Schon jetzt liegen die Kinder und Jugendlichen im Lernniveau deutlich zurück. Derzeit gebe es 133 unbesetzte Lehrerstellen im Land, teilte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) mit. Die Opposition geht von deutlich höheren Zahlen aus, rechne man Elternzeit, Sabbatjahre, Langzeiterkrankungen mit.

