Probleme bei der Bahn: Zugausfälle dauern an

Die Behinderungen im Bahnverkehr im Norden werden voraussichtlich noch bis Mittwochmittag andauern. Das hat die Deutsche Bahn am Montag mitgeteilt. Die Strecke zwischen Hamburg und Pinneberg ist gesperrt, nachdem in der Nacht zu Sonntag drei Waggons eines Zuges in Halstenbek (Kreis Pinneberg) in Höhe der Straße am Bahndamm entgleist waren. Sie hatten Baumaterialien und Gleise geladen. Mittlerweile wurden die Wagen mithilfe von zwei Kränen wieder auf das Gleis gehoben. Der Zug konnte wegfahren, doch die Strecke bleibt gesperrt.

Weichen sind beschädigt

Jetzt gehe es darum, zwei beschädigte Weichen auszutauschen, sagte Bahnsprecherin Franziska Hentschke. Etwa 170 Meter Gleise müssen ersetzt werden. "Dafür muss erst Zusatzmaterial, also Gleismaterial, an den Unfallort gebracht werden."

Viele Zugverbindungen sind betroffen

Für die Pendler heißt das vor allem eins: Sie brauchen viel Geduld. Betroffen sind ICE- und InterCity-Verbindungen von und nach Sylt, Kiel und Flensburg. Reisende, die von Sylt zurückkommen, müssen mehrmals umsteigen: Zwischen Elmshorn und Pinneberg gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Zwischen Hamburg und Neumünster fahren ebenfalls Busse.

Betroffen sind folgende Verbindungen im Fernverkehr:

Alle ICE/EC-Züge zwischen Kiel-Hauptbahnhof und Hamburg-Hauptbahnhof fallen in diesem Abschnitt aus

Alle IC-Züge zwischen Westerland (Sylt) und Hamburg-Hauptbahnhof fallen in diesem Abschnitt aus

IC-Züge Hamburg – Flensburg – Aarhus fallen zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Neumünster aus

IC-Züge Hamburg – Padborg – Kobenhavn werden zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Neumünster mit Halt in Bad Oldesloe und Bad Segeberg umgeleitet und verspäten sich um etwa 30 Minuten

Ausfälle bei Regionalzügen in SH und Hamburg

Auch bei Regionalzügen kommt es zu Ausfällen und Umleitungen. Betroffen sind zum Beispiel die RE6 Westerland/Sylt - Hamburg-Altona, die RE7 Flensburg - Kiel HBF - Hamburg sowie die RE70 Kiel HBF - Hamburg. Zwischen Pinneberg und Hamburg werden die Fahrgäste gebeten, auf die S-Bahn auszuweichen. Sie fährt im 5-Minuten-Takt.

Probleme für Reisende

Verletzt wurde beim Entgleisen des Güterzuges niemand. Wegen der Sperrung der Zugstrecke mussten allerdings am Sonntag etliche Reisende Umwege in Kauf nehmen. Und auch dabei gab es Probleme: Wie das Schleswig-Holstein Magazin des NDR Fernsehens berichtet, war es für Passagiere schwierig, die Ersatzbusse zu finden. Einige von ihnen mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

