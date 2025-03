Stand: 18.03.2025 15:24 Uhr Polizisten bei Kontrolle auf A1 bei Hasselburg verletzt

Bei einer Polizeikontrolle auf der A1-Raststätte Hasselburger Mühle (Kreis Ostholstein) ist es am Samstagabend zu einem Zwischenfall mit Verletzten gekommen. Laut Polizei stoppten Beamte einen Ford Transit, in dem zehn statt der erlaubten neun Personen saßen. Dabei entdeckten sie auch ein 13-jähriges Mädchen, das als vermisst gemeldet war und mit seinen nicht sorgeberechtigten Eltern reiste. Als die Polizei das Kind aus dem Fahrzeug holen wollte, eskalierte die Situation. Mehrere Familienmitglieder griffen die Beamten an. Drei Polizisten wurden verletzt, zwei davon so schwer, dass sie nicht mehr dienstfähig sind. Das Mädchen wurde schließlich dem Jugendamt übergeben. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Neustadt unter anderem wegen Verdachts der Gefangenenbefreiung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein