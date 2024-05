Stand: 31.05.2024 16:46 Uhr Polizei sucht Zeugen nach Messerangriff in Schleswig

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft suchen Zeugen zu einem Messerangriff in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Bereits am 7. April griff laut den Beamten eine verwirrt wirkende Frau am Schleswiger Capitolplatz Polizisten unvermittelt mit einem Messer an. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Die 41-jährige Frau kam in eine Fachklinik.

