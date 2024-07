Stand: 22.07.2024 16:39 Uhr Polizei nimmt nach Autobrand in Reinbek zwei Verdächtige fest

Die Polizei ermittelt nach einem Autobrand in Reinbek (Kreis Stormarn) gegen einen 45-jährigen Vater und seinen 21 Jahre alten Sohn. Die beiden sollen in der Nacht auf Montag ein Auto angezündet haben - möglicherweise wegen eines Streits im privaten Bereich, heißt es von der Polizei. Beide leisteten demnach bei ihrer Festnahme erheblichen Widerstand. Der Sohn soll dabei unter anderem auf eine Polizeibeamtin, die bereits am Boden lag, mehrfach mit der Faust eingeschlagen haben. Sie und zwei weitere Polizeibeamte wurden verletzt. Die Kripo ermittelt jetzt gegen die beiden Männer.

