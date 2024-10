Stand: 18.10.2024 16:25 Uhr Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit 19-Jährigem

Nach einer Verfolgungsjagd durch die halbe Stadt haben Polizisten in Kiel in der vergangenen Nacht einen Raser gestoppt. Teilweise war der 19-Jährige nach Angaben der Beamten auf der A215 mit Tempo 170 bis 180 unterwegs. Erlaubt waren dort nur 80 Kilometer pro Stunde. Auf Höhe des Exerzierplatzes war den Beamten ein defektes Rücklicht am Wagen aufgefallen. In Mettenhof gelang es, die Straße zu sperren. Der Raser flüchtete daraufhin zu Fuß. Einsatzkräfte fanden ihn unter einem geparkten Auto und nahmen ihn fest.

Gegen den 19-Jährigen wird wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und einer Vielzahl anderer Delikte ermittelt.

