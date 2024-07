Stand: 17.07.2024 16:32 Uhr Polizei fasst zwei Jugendliche nach Einbrüchen in Norderstedt

Zwei Jugendliche aus Hamburg sollen laut Polizei für mehrere Einbrüche in Norderstedt (Kreis Segeberg) verantwortlich sein. Die beiden sind 16 und elf Jahre alt. Sie wurden am Dienstag auf frischer Tat ertappt. Der 16-Jährige wurde daraufhin festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der Jüngere sei noch nicht strafmündig, so die Polizei. Die beiden Jugendlichen haben bei den Einbrüchen einem Sprecher zufolge kein Werkzeug verwendet. Sie konnten stattdessen über offene oder angekippte Fenster in die Wohnungen der Geschädigten einsteigen. Auf ihrem Raubzug erbeuteten sie Schmuck, Mobiltelefone und eine Musikbox.

