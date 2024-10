Stand: 30.10.2024 09:18 Uhr Polizei fasst Einbrecher in Lübeck auf frischer Tat

Die Lübecker Polizei hat am Dienstag einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Zeugen beobachteten, wie der Mann in der Großen Burgstraße durch ein Fenster in ein Hotel einstieg. Polizeibeamte konnten den Verdächtigen in Tatortnähe vorläufig festnehmen. Der 25-Jährige aus dem Kreis Ostholstein soll verschiedene Gegenstände aus dem Hotel gestohlen haben. Ob er auch für weitere Einbrüche verantwortlich ist, wird nun ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.10.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck