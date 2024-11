Stand: 01.11.2024 16:54 Uhr Plön und Kiel: Altkleidercontainer quellen über

Altkleidercontainer in Kiel und im Kreis Plön laufen derzeit über: Seit teilweise mehr als zwei Wochen werden die Container nicht geleert. Denn: Das zuständige Unternehmen SOEX mit Sitz in Ahrensburg (Kreis Stormarn) hat nach Angaben eines Sachverwalters die Eröffnung eines Insovlenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Im Kreis Plön sind laut Nicole Heyck vom Kreis etwa 200 Standorte betroffen. "Die Abfallwirtschaft des Kreises Plön steht im engen Austausch mit der Firma und fährt die Altkleidercontainer jetzt selbst an", sagt sie. Wie lange der Kreis Plön das noch selbst machen muss, ist laut Heyck noch unklar. Sie fordert deshalb die Bevölkerung auf, vorerst keine Kleiderspendden an den Containern abzugeben. In Kiel fährt SOEX mittlerweile wieder die rund 180 Standorte im Stadtgebiet an, so das Rote Kreuz.

