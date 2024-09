Stand: 10.09.2024 08:59 Uhr Planfeststellungsunterlagen zur Elbe-Lübeck-Leitung liegen aus

Die Planfeststellungsunterlagen für den ersten Abschnitt der Elbe-Lübeck-Leitung werden ab Dienstag öffentlich ausgelegt. Sie betreffen das Teilstück zwischen dem Umspannwerk Lübeck-West und dem neuen Netzknoten in Sahms (Kreis Herzogtum Lauenburg), wie Netzbetreiber Tennet mitteilte. Die 380-kV-Leitung ist Teil des Netzausbaus in Schleswig-Holstein und wird bis Krümmel an die Elbe geführt. Am Mittwoch findet dazu eine Informationsveranstaltung in den Lübecker Media Docks von 16 bis 20 Uhr statt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Herzogtum Lauenburg