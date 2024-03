Stand: 12.03.2024 14:31 Uhr Pläne für einen Kinder- und Jugendbeirat in Lübeck

Seit Jahren fordern Jugendorganisationen in Lübeck eine eigene Vertretung. Die Stadtverwaltung hat nun einen Arbeitskreis gegründet. Der soll zunächst ein Konzept für einen Kinder- und Jugendbeirat entwerfen. Das Konzept soll noch in diesem Jahr vorliegen. Das haben CDU, Grüne, FDP, GAL und Linke nach einem Beschluss im Jugendhilfe-Ausschuss der Bürgerschaft mitgeteilt. Mehr als 500 Kommunen in Deutschland haben ein solches Gremium. In Lübeck gibt es einen Seniorenbeirat für mehr als 60.000 Ältere, einen Behindertenbeirat für rund 26.000 Menschen, aber keinen Beirat für die mehr als 33.000 Kinder und Jugendliche.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.03.2024 | 16:30 Uhr