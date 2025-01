Stand: 06.01.2025 15:51 Uhr Pkw stößt mit Rad zusammen: 91-Jähriger in Lübeck schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Montag ein 91 Jahre alter Radfahrer in Lübeck schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist demnach unklar. Außerdem hat die Polizei in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) Ermittlungen gegen einen 74-jährigen Mann wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer aufgenommen. Zeugen hatten die Beamten wegen seiner auffälligen Fahrweise informiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,21 Promille.

