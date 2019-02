Stand: 18.02.2019 20:50 Uhr

Pflegeheime erhöhen Kosten um Hunderte Euro

von Julia Schumacher

Wer einen Angehörigen in einem Pflegeheim hat, könnte in diesen Tagen Post bekommen haben: Viele Pflegeheime im Land verschicken gerade Briefe mit saftigen Kostenerhöhungen, teilweise sind das mehrere Hundert Euro mehr im Monat. Dahinter steckt laut Experten ein Gesetz, das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz. Und dieses Gesetz regelt, dass Tarifbezahlung für Pflegekräfte künftig nicht mehr mit dem Argument abgelehnt werden darf, unwirtschaftlich zu sein. Mit einer Tarifbezahlung würden Pflegekräfte mehr Geld bekommen.

Mit der Pflegeheimrechnung vom Januar brachte die Post den Angehörigen eines Heimbewohners aus dem Kreis Plön einen Schrecken: 300 Euro mehr als bisher stellte der Heimbetreiber ab sofort für den Pflegeheimplatz in Rechnung. Aus der Kostenaufstellung, die dem NDR Schleswig-Holstein vorliegt, geht hervor: Fast ausschließlich die Pflegekosten waren gestiegen - um 170 Prozent. Angehörige eines Pflegebedürftigen aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde berichten sogar von einer Steigerung in Höhe von 600 Euro.

Bessere Bezahlung für Pfleger

Die Pflegekosten spiegeln vor allem die Personalkosten in einem Pflegeheim wider. Die machen rund 70 bis 80 Prozent der Kosten eines Heimplatzes aus. Dass diese jetzt so drastisch teurer werden, hat laut Pflegeexperten einen Grund: Seit Beginn des Jahres 2019 gelten Veränderungen, die das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz mit sich bringt. Eine dieser Änderungen ist, dass Heime die Pflegekräfte langfristig nach Tarif bezahlen müssen. Sie dürfen das nicht mehr wie bisher mit dem Argument ablehnen, Tariflöhne seien unwirtschaftlich. Mit einem Tariflohn für Altenpfleger soll dem Mangel an Pflegekräften und dem gleichzeitig steigenden Bedarf entgegengewirkt werden. Eine bessere Bezahlung soll einen Anreiz schaffen, um mehr Menschen in Pflegeberufe zu holen, so Experten. Da jedes Pflegeheim einmal im Jahr mit Kassen und Sozialhilfeträgern die Heimkosten meist um den Jahreswechsel aushandelt, passiert das alles jetzt und in den nächsten Wochen.

Kostenerhöhungen zulasten der Bewohner

Eine Bezahlung nach Tarif sei wünschenswert, meint auch Steffen Kühhirt von der Gewerkschaft Verdi: "Doch noch existiert gar kein flächendeckender Tarifvertrag für die Altenpflege", kritisiert Kühhirt von der Gewerkschaft Verdi. Daran arbeite die Pflegekommission der Bundesregierung noch: "Anbieter von Pflegeheimen preisen die Mehrkosten aber offensichtlich schon mal in die Pflegekosten ein." Und die landeten komplett bei den zu Pflegenden, so Kühhirt. Das liegt daran, dass die Pflegeversicherung von den Kostenerhöhungen nichts übernimmt: Ihr Beitrag ist im Sozialgesetz festgeschrieben. Verdi fordert, das zu ändern: Die Pflegeversicherung solle demnach zu einer Vollkaskoversicherung umgestaltet werden, die alle anfallenden Pflegekosten übernimmt. So wie es bei der Krankenversicherung auch geregelt ist.

Können sich Pflegebedürftige oder ihre Angehörigen den Eigenanteil an einem Pflegeplatz nicht leisten, übernehmen die Sozialhilfeträger die Kosten zum Teil oder komplett. Schon heute bezieht in Schleswig-Holstein jeder dritte Bewohner eines Pflegeheims diese "Hilfe zur Pflege". Bei Kostensteigerungen um mehrere Hundert Euro könnte das voraussichtlich bald noch mehr Menschen betreffen, deren Pflege dann zum Teil über Steuern bezahlt werden muss. Eine Problematik, für die der Bund als Gesetzgeber bislang keine Lösung anbietet.

