Stand: 18.04.2020 17:10 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Pferdeklappe: Spendenbereitschaft "unglaublich"

"Unglaublich" - so beschreibt Petra Teegen, Betreiberin der Pferdeklappe in Norderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg), die Hilfsbereitschaft, die sie gerade von ihren Mitmenschen erlebt. Seit wenigen Wochen bekommt sie Futterspenden für ihre Tiere - und zwar so viele, dass sie schon wieder etwas abgeben muss, wie sie NDR Schleswig-Holstein berichtet.

Viele geben die Tiere ab

Dem NDR Schleswig-Holstein hatte Teegen Ende März berichtet, wie schwierig ihre Arbeit zu Zeiten von Corona ist. Denn immer mehr Menschen geben seitdem bei ihr ihre Tiere ab, weil sie sich die Haltung einfach nicht mehr leisten können. Im März waren es laut Teegen etwa drei mal so viele Pferde wie sonst. Gleichzeitig wurde auch weniger gespendet.

Pferdeklappe: Viele spenden trotz Corona NDR 1 Welle Nord - Guten Morgen Schleswig-Holstein - 17.04.2020 06:40 Uhr Petra Teegen, der Betreiberin der Pferdeklappe in Norderbrarup, freut sich über die Spendenbereitschaft der Menschen. Denn gerade jetzt kommen besondern viele Tiere, wie sie im NDR Schleswig-Holstein erzählt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Auch Geldspenden helfen

Nach dem NDR-Bericht kamen plötzlich mehr Futterspenden, als Teegen verfüttern konnte. "Wir haben viel an Menschen abgegeben, die selbst nicht mehr viel hatten." Einige Tiere konnten durch die Futterspenden auch bei ihren ursprüglichen Besitzern bleiben. "Denn viele kommen ja zu uns, weil das Futter fehlt. Aber jetzt konnten wir in diesen Fällen einfach Futter rausgeben", so Teegen. Auch Geldspenden seien jetzt bei ihr angekommen. "Die helfen uns ein ganzes Stück weiter. Die nächsten Wochen stehen wir deshalb ganz gut da."

Kranke und gesunde Pferde

Seit 32 Jahren nimmt der Verein Pferdeklappe in Norderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg) in Not geratene Pferde auf. Der Verein finanziert sich ausschließlich über Spenden. Etwa 20 Prozent der Pferde, die in der Klappe landen, sind krank. Sie haben Probleme mit den Gelenken, der Haut oder den Hufen. 80 Prozent der Pferde sind unterernährt. „Manche behalten wir hier, weil sie zu alt oder zu krank sind“, so Teegen. Andere wiederum sind gesund und fit, können auch geritten werden. 250 bis 350 Pferde werden in normalen Jahren bei Teegen abgegeben. Dieses Jahr werden es wohl mehr werden. "Jetzt ist die Situation so, dass die Leute einfach gar kein Geld mehr haben." Teegen versucht für jedes Tier die beste Lösung, und wenn möglich, einen neuen Besitzer zu finden.

Unterstützung für die Pferdeklappe Der Verein Pferdeklappe e.V. freut sich über jede Art von Spende. Informationen über Patenschaften, die Übernahme eines Pferdes sowie die Bankverbindung gibt es unter www.erste-pferdeklappe.de.

Weitere Informationen Pferdeklappe durch Corona-Krise am Limit Zwischen 300 und 600 Euro kosten Futter und Stall für ein Pferd pro Monat. Doch was, wenn durch Corona die Einnahmen fehlen? Letzte Option ist oft die Pferdeklappe. Doch die ist am Limit. mehr Coronavirus in SH: Videos, Infos, Hintergründe Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein steigt weiter an. Hier finden Sie Videos, Informationen und Hintergründe zu dem Thema. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Guten Morgen Schleswig-Holstein | 17.04.2020 | 06:40 Uhr