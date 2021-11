Pferd geht durch, Kutsche kippt um: Fünf Menschen verletzt Stand: 01.11.2021 07:51 Uhr Bei einem Kutschenunfall in Todenbüttel im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind am Wochenende mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren am Sonnabend sieben Personen in einer Kutsche auf einem Familienausflug unterwegs, auf der Kreisstraße 21 von Todenbüttel in Richtung Haale.

Pferd scheut vor Trecker

An der Ecke der Straße Hauin kam der Kutsche ein Trecker entgegen. Der drosselte laut Polizei zwar das Tempo, trotzdem erschreckte sich das Pferd. Es ging durch. Dabei kippte die Kutsche um und alle Gäste fielen auf die Straße. Das Pferd rannte laut Polizei daraufhin mitsamt Kutsche in die Straße Hauin, bis es von Anwohnern gestoppt werden konnte.

Fünf der Kutschgäste verletzten sich bei dem Sturz, zwei von ihnen leicht und drei von ihnen schwer. Rettungswagen brachten die Menschen in die umliegenden Krankenhäuser.

