Stand: 20.08.2024 15:30 Uhr Para-Schwimmerin Tanja Scholz auf dem Weg zu den Paralympics

Die Para-Schwimmerin und sechsfache Weltmeisterin Tanja Scholz aus Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist am Dienstag von ihrem Verein in Neumünster offiziell zu den Paralympics in Paris verabschiedet worden. Die Spiele beginnen am 28. August. Einen Tag später greift die 40-Jährige erstmals in den Medaillenwettkampf ein. Scholz ist seit einem Reitunfall 2020 teilweise querschnittsgelähmt. 2022 ist sie als Sportlerin des Jahres in Schleswig-Holstein ausgezeichnet worden.

