Paketzentrum in Neumünster feiert 30. Geburtstag

Das DHL-Paketzentrum Neumünster feiert am Mittwoch sein 30-jähriges Bestehen. Als das Paketzentrum im Oktober 1994 als eines der ersten bundesweit in Betrieb ging, steckte das Online-Shopping laut Deutscher Post noch in den Kinderschuhen. Damals konnten 20.000 Pakete pro Stunde abgefertigt werden; mit dem Ausbau des Zentrums sind es heute mehr als doppelt so viele.

