Oststeinbek: Rentner im Streit ums Maskentragen schwer verletzt Stand: 02.02.2021 15:19 Uhr Eskalation bei einem Streit um das richtige Maskentragen: In einem Supermarkt in Oststeinbek im Kreis Stormarn ist ein 67-Jähriger schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es am Freitagabend in einem Real-Supermarkt zu der folgenschweren Auseinandersetzung gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Senior einen anderen Kunden darauf hingewiesen, dass dieser seine Maske nicht richtig trage. Daraufhin soll der Angesprochene ihn mehrfach geschlagen haben. Mehrere Kunden sollen den Streit mitbekommen haben und dazwischengegangen sein.

Rentner erleidet schwere Kopfverletzungen

Zuvor soll der bislang unbekannte jüngere Mann dem 67-Jährigen mehrfach mit der Faust auf den Kopf geschlagen haben, bis andere Kunden die beiden trennten. Der verletzte Rentner fuhr danach zunächst nach Hause nach Glinde - womöglich unter Schock, wie eine Polizeisprecherin sagte. Später brachte ihn seine Frau zum Arzt. Von dort wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Er wird nun wegen schwerer Kopfverletzungen stationär behandelt.

Polizei sucht Zeugen

Die Glinder Polizei bittet jetzt Zeugen, die den Streit beobachtet haben, unter der Telefonnummer (040) 710 90 30 um Hinweise. Der schwer verletzte Rentner beschrieb den Täter wie folgt: Ungefähr 25 Jahre alt, dunkle Haare, dunkle Augen, schwarz gekleidet.

